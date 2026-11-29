Cựu thành viên nhóm YouTuber nổi tiếng Nhật Bản Strawberry Prince gây xôn xao khi tiết lộ kiếm được hơn 1,1 tỷ yen (khoảng 178 tỷ đồng) nhờ đầu tư cổ phiếu Anthropic. Sau đó, anh gần như bán toàn bộ số cổ phiếu ngay trong ngày đầu công ty AI này niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.

Bỏ hơn 500 tỷ đồng mua cổ phiếu công ty AI Anthropic

Theo trang Yutura, ngày 26/11, YouTuber Nanamori, tên thật là Masato Kashiwabara, bất ngờ công bố khoản lợi nhuận khổng lồ từ thương vụ đầu tư vào Anthropic, công ty trí tuệ nhân tạo của Mỹ đứng sau chatbot Claude.

Nanamori từng là thủ lĩnh của nhóm Strawberry Prince (Sutopuri), sở hữu kênh YouTube khoảng 4,65 triệu người đăng ký. Bản thân anh cũng có kênh riêng với khoảng 920.000 người theo dõi.

Ngoài hoạt động sáng tạo nội dung, Nanamori còn là người sáng lập công ty STPR, chuyên phát triển và quản lý các dự án giải trí tại Nhật Bản.

Ảnh minh họa bằng AI.

Trước đó, ngày 19/11, nam YouTuber đăng tải thông tin trên mạng xã hội X, cho biết đã mua 240.000 cổ phiếu Anthropic trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Mức giá ban đầu Nanamori mua là 83 USD/cổ phiếu (khoảng 2 triệu đồng). Tổng giá trị khoản đầu tư lên tới 19,92 triệu USD (khoảng 515 tỷ đồng)

Anthropic chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ ngày 19/11 với mã chứng khoán ANT. Cổ phiếu mở cửa ở mức 111,5 USD, cao hơn khoảng 34% so với giá chào bán ban đầu.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu Anthropic có thời điểm tăng lên 115,1 USD trước khi giảm dần và đóng cửa ở mức 97,17 USD.

Sau phiên tăng mạnh ban đầu, giá cổ phiếu tiếp tục biến động theo chiều hướng tiêu cực. Đến ngày 24/11, cổ phiếu Anthropic có thời điểm giảm xuống 75,61 USD, thấp hơn cả mức giá IPO.

Diễn biến này khiến người theo dõi Nanamori tò mò về tình trạng khoản đầu tư trị giá hàng trăm tỷ đồng của anh. Dân mạng thắc mắc nam YouTuber đã kịp bán cổ phiếu để chốt lời hay vẫn đang nắm giữ và chịu thua lỗ.

Bán gần hết cổ phiếu trong ngày đầu, thu lợi nhuận khủng

Trước những câu hỏi từ dân mạng, ngày 26/11, Nanamori bất ngờ đăng tải một bài viết trên X để công khai kết quả đầu tư. Anh cho biết đã gần như bán toàn bộ số cổ phiếu Anthropic ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, qua đó thu về khoản lợi nhuận hơn 1,1 tỷ yen (khoảng 178 tỷ đồng).

"Khi giá cổ phiếu có lúc giảm xuống dưới mức IPO, tôi nhận được khá nhiều tin nhắn hỏi rằng Nanamori giờ thế nào, có thực sự chốt lời hay chưa. Vì vậy, tôi xin báo cáo một chút. Tôi đã bán gần hết ngay trong ngày đầu tiên và thu được lợi nhuận hơn 1,1 tỷ yen", anh chia sẻ.

Minh chứng Nanamori chia sẻ.

Theo chia sẻ của Nanamori, anh không chờ giá cổ phiếu đạt đỉnh rồi mới quyết định bán, mà đã chuẩn bị sẵn chiến lược giao dịch từ trước.

Cụ thể, anh đặt hàng loạt lệnh bán giới hạn, bắt đầu từ mức giá cao hơn 10% so với giá IPO, sau đó tăng dần theo từng bước 0,5 USD cho đến mức tối đa 116 USD/cổ phiếu.

Chiến lược này giúp các lệnh bán tự động được thực hiện khi giá cổ phiếu đạt những mức mà anh đã xác định.

Điều đáng chú ý là giá cao nhất của Anthropic trong phiên giao dịch đầu tiên chỉ đạt 115,1 USD, thấp hơn 0,9 USD so với lệnh bán cao nhất mà Nanamori đặt ra.

"Tôi đã đặt lệnh đến tận 116 USD nên chỉ thiếu một chút nữa là trúng đỉnh chính xác. Tiếc thật", anh hài hước chia sẻ.

Để chứng minh kết quả, Nanamori đăng kèm hình ảnh được cho là lịch sử giao dịch chứng khoán. Trong đó, nhiều lệnh bán được ghi nhận vào ngày 20/11 theo giờ Nhật Bản, bao gồm các giao dịch bán 4.000 cổ phiếu ở mức 111,5 USD và 2.000 cổ phiếu ở mức 114,5 USD.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng, đặc biệt khi khoản lợi nhuận từ đầu tư vào công ty AI lớn hơn đáng kể so với thu nhập thông thường từ hoạt động sáng tạo nội dung.

Được biết trước thương vụ này, Nanamori đã có nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí. Anh thành lập STPR vào năm 2018, từng giữ chức giám đốc điều hành trước khi chuyển sang vai trò tập trung vào sản xuất và phát triển nội dung. Tháng 10/2026, Nanamori chính thức rời nhóm Strawberry Prince cùng thành viên Satomi, đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp.