Theo nguồn tin rò rỉ từ Fixed Focus Digital, Apple có thể sẽ ra mắt phiên bản giới hạn của iPhone 20 Pro với chất liệu gốm. Trong một bài đăng trên Weibo, Fixed Focus Digital cho biết đã có được các linh kiện gốm sứ dành cho mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm mà Apple dự kiến sẽ giới thiệu vào năm tới. Tuy nhiên, năng lực sản xuất các linh kiện này được dự đoán sẽ rất hạn chế, cho thấy đây sẽ là một phiên bản giới hạn.

Phiên bản đặc biệt của iPhone 20 Pro sẽ không dễ mua do giá bán không rẻ

Người rò rỉ cũng cho biết rằng nếu dự án vượt qua các bài kiểm tra xác nhận kỹ thuật (EVT), khả năng sản xuất hàng loạt sẽ được xem xét. Người này còn đùa rằng sự khan hiếm của sản phẩm có thể làm tăng giá trị của nó.

Tuy nhiên, nguồn tin không làm rõ loại linh kiện gốm nào sẽ được sử dụng, khiến người tiêu dùng băn khoăn liệu Apple có kế hoạch sử dụng gốm cho mặt lưng, một phần lớn hơn của vỏ máy, hay chỉ là một bộ phận nhỏ bên ngoài.

iPhone 20 Pro không phải là sản phẩm đầu tiên của Apple sử dụng vật liệu vỏ gốm

Hiện tại, Apple đã sử dụng chất liệu gốm sứ cao cấp cho Apple Watch Series 12, với các tùy chọn màu Trắng ngọc trai và Xanh đêm, bên cạnh các tùy chọn nhôm và titan. Trước đó, công ty đã phát hành các mẫu Apple Watch Edition bằng gốm sứ, bao gồm phiên bản gốm trắng của Series 5.

Được biết, iPhone Air đã được trang bị lớp Ceramic Shield 2 ở mặt trước và Ceramic Shield ở mặt sau. Fixed Focus Digital trước đó cũng đã thông báo rằng các mẫu iPhone 20 Pro năm sau sẽ có thiết kế kính tương tự, nhưng với các đường cong rõ rệt hơn ở bốn cạnh của khung titan.

Điện thoại sẽ sở hữu màn hình cong ở bốn cạnh?

Ceramic Shield là vật liệu kết hợp các tinh thể gốm nhỏ bên trong ma trận thủy tinh, giúp duy trì độ trong suốt và cải thiện độ bền. Tuy nhiên, bài đăng mới nhất của người rò rỉ cho thấy rằng gốm có thể được áp dụng theo cách nổi bật hơn về mặt thị giác.

Các mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2027 với thiết kế hoàn toàn mới, tập trung vào kính và nổi bật với màn hình cong bốn cạnh. Mặc dù nhiều nguồn tin đã gọi thiết bị này là “iPhone 20 Pro”, kế hoạch đặt tên của Apple vẫn chưa được xác nhận. Công ty có thể sẽ bỏ qua tên gọi iPhone 19 để nhấn mạnh tính kỷ niệm, tương tự như cách họ đã giới thiệu iPhone X vào năm 2017.