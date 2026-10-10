OnePlus 16 xác nhận sẽ có pin 9.000 mAh và camera 200MP

Theo Gizmochina, OnePlus đã công bố thông tin chi tiết về chiếc smartphone mới nhất của mình, OnePlus 16, dự kiến ra mắt vào thứ Hai, ngày 12 tháng 10. Trước thềm sự kiện, hãng đã tiết lộ một số thông số kỹ thuật nổi bật, trong đó có dung lượng pin, một yếu tố quan trọng mà trước đó chưa được xác nhận.

OnePlus 16 sẽ được trang bị viên pin Glacier 9.000 mAh, đánh dấu kỷ lục về dung lượng pin lớn nhất trên một chiếc flagship của hãng. Đặc biệt, điện thoại này sẽ sử dụng chip quản lý pin Glacier độc quyền của Oppo, được thiết kế nhằm tối ưu hóa khả năng quản lý năng lượng và kéo dài tuổi thọ pin.

Theo OnePlus, sự kết hợp này sẽ mang lại thời gian sử dụng lâu hơn so với các loại pin cùng dung lượng khác, duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi pin ở mức thấp và đảm bảo tình trạng pin tốt trong vòng năm năm. Chứng nhận 3C cũng cho biết OnePlus 16 sẽ hỗ trợ sạc nhanh 100W và sạc không dây 50W.

Về màn hình, OnePlus 16 sẽ trang bị màn hình BOE Oriental thế hệ thứ tư với vật liệu phát quang X4 tùy chỉnh. Màn hình này hỗ trợ tốc độ làm mới lên đến 165Hz và có thể đạt 185Hz trong các trò chơi tương thích. Nó cũng cung cấp độ sáng tối thiểu 1 nit, bộ xử lý màn hình P4 được nâng cấp và công nghệ Ultra-Dynamic Clarity cho hình ảnh chuyển động sắc nét hơn. Dự kiến, viền màn hình sẽ có độ dày 1,15mm ở cả bốn cạnh.

Về hiệu năng, OnePlus 16 sẽ sử dụng chipset Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 của Qualcomm, đi kèm với RAM LPDDR5X lên đến 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 lên đến 1TB. Thiết bị sẽ chạy trên hệ điều hành ColorOS 17, dựa trên Android 17.

Trong lĩnh vực chụp ảnh, OnePlus 16 sẽ được trang bị camera chính 200 megapixel với tính năng chống rung quang học OIS, cùng với cảm biến siêu rộng 50 megapixel và camera tele dạng kính tiềm vọng 50 megapixel với zoom quang học 3x.