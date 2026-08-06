OnePlus 16 sẽ "đè bẹp" iPhone và Galaxy nhờ camera 200MP xuất sắc

Hai thông tin rò rỉ mới nhất về OnePlus 16 vừa xuất hiện cách nhau chỉ vài ngày. Cả hai đều cho thấy đây sẽ là một chiếc flagship có thời lượng pin vượt trội so với các "đối thủ", đồng thời sở hữu phần cứng camera thực sự vượt trội hơn hẳn so với OnePlus 15.

Theo một bài đăng trên mạng xã hội X từ OnePlusClub, OnePlus 16 dự kiến ​​ra mắt với cảm biến camera chính 200MP đầu tiên của hãng; đây sẽ là bước nâng cấp lớn so với cảm biến 50MP hiện tại.

Ảnh minh họa.

Các tin đồn trước đó cũng từng đề cập đến khả năng xuất hiện ống kính tele tiềm vọng 200MP. Tổng hợp lại, đây có thể là hệ thống camera tham vọng nhất từ ​​trước đến nay của hãng. Trước đó, Vivo X300 Ultra cũng áp dụng hướng đi tương tự cho hệ thống camera của mình.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng OnePlus có thể chỉ trang bị một camera chính 200MP cho OnePlus 16. Trong trường hợp đó, hai camera còn lại có thể sẽ sử dụng cảm biến 50MP.

Theo nguồn tin rò rỉ Digital Chat Station, quá trình sản xuất thử nghiệm OnePlus 16 đã bắt đầu. Chiếc điện thoại này sẽ sử dụng thiết kế pin kép gồm hai viên pin 4.390mAh, mang lại tổng dung lượng tối thiểu là 8.780mAh.

OnePlus 15.

Nguồn tin này cũng đề cập đến mức năng lượng định mức là 33,11Wh ở điện áp 7,54V, cho thấy dung lượng thực tế có thể đạt gần mức 9.000mAh. Với viên pin cực lớn này, OnePlus 6 có thể áp đảo nhiều mẫu iPhone Pro Max và Galaxy S Ultra hiện tại.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là viên pin lớn nhất trên điện thoại OnePlus cao cấp. Ngoài ra, OnePlus 16 sẽ hỗ trợ sạc có dây 100W; cho phép sạc không dây 50W.

Tin đồn về OnePlus 16.

Hiện tại, giới công nghệ vẫn đang tò mò chờ xem OnePlus sẽ có những bước đi nào khi chỉ tập trung phục vụ thị trường quê nhà và một vài thị trường khác. Theo các chuyên gia, OnePlus 16 sẽ là một bản nâng cấp đầy ấn tượng so với OnePlus 15 tiền nhiệm.