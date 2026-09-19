iPhone 18 Pro bị Galaxy S26 và OnePlus 15 "đánh bại" trong bài kiểm tra pin

Apple đã công bố hầu hết các thông số kỹ thuật iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, chẳng hạn như kích thước, chất liệu màn hình, kiến ​​trúc CPU, v.v. Tuy nhiên, hãng vẫn giữ truyền thống không tiết lộ con số chính xác về dung lượng pin của các mẫu điện thoại này.

iPhone 18 Pro.

Tin vui là cơ sở dữ liệu năng lượng của EU đã công bố các con số cụ thể. Điều thú vị là dữ liệu này cũng cho thấy iPhone 18 Pro đang thua kém một số đối thủ Android chính ở một khía cạnh quan trọng.

Dung lượng pin của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Về dung lượng pin của các mẫu iPhone Pro mới nhất, Apple chỉ cho biết cả hai thiết bị đều cung cấp thời lượng pin đủ dùng cho cả ngày. Hãng cũng đề cập thêm rằng iPhone 18 Pro cho phép phát video liên tục trong 36 giờ, trong khi mẫu iPhone 18 Pro Max đạt thời gian phát video lên tới 45 giờ.

Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu EPREL của Liên minh Châu Âu mới đây đã công bố thông số pin chính xác của cả hai mẫu iPhone. Theo dữ liệu này, iPhone 18 Pro sở hữu viên pin 4.056 mAh, iPhone 18 Pro Max đi kèm viên pin 5.391 mAh. Dung lượng pin đã được nâng cấp trên cả hai mẫu iPhone nhưng iPhone 18 Pro Max mới là mẫu có sự gia tăng đáng kể nhất.

Người dùng đánh giá cao iPhone 18 Pro.

Trước đó, iPhone 17 Pro có viên pin 3.988 mAh, nghĩa là mẫu kế nhiệm chỉ tăng thêm 68 mAh. iPhone 17 Pro Max sở hữu viên pin 4.823 mAh, đồng nghĩa với việc mẫu kế nhiệm có dung lượng pin lớn hơn 568 mAh.

Các mẫu iPhone mới nhất thua kém về độ bền pin dài hạn

Các mẫu iPhone Pro mới chiếm ưu thế trước dòng Samsung Galaxy S26 xét về thông số dung lượng pin thuần túy. Cụ thể, Galaxy S26 Ultra trang bị viên pin 5.000 mAh, thấp hơn 391 mAh so với iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, Samsung lại dẫn trước về khía cạnh tuổi thọ pin.

Cơ sở dữ liệu EPREL của Liên minh Châu Âu cho thấy dung lượng pin của các mẫu iPhone 18 Pro sẽ còn lại 80% sau 1.000 chu kỳ sạc. Điều này tương đương với mức giảm 20% sau 3 năm sử dụng, nếu tính trung bình mỗi ngày thực hiện một chu kỳ sạc đầy. Con số tương tự cũng được ghi nhận trên dòng Pixel 11 mới ra mắt gần đây.

Trong khi đó, dòng Galaxy S26 hỗ trợ tới 1.200 chu kỳ sạc. Nghĩa là người dùng có thêm 200 chu kỳ sạc nữa trước khi pin giảm xuống mức 80% trên các mẫu điện thoại Galaxy mới nhất. Tất nhiên, nhiều yếu tố khác như thói quen sạc, nhiệt độ và cách sử dụng cũng đóng vai trò quan trọng đối với tốc độ suy giảm dung lượng pin thực tế.

Dữ liệu cho thấy nếu đặt các mẫu iPhone 18 Pro và Galaxy S26 lên bàn cân trong cùng điều kiện thử nghiệm, điện thoại Samsung sẽ vượt trội hơn thiết bị Apple về tuổi thọ pin. Ngay cả OnePlus 15 năm ngoái cũng hỗ trợ khoảng 1.400 chu kỳ sạc.

iPhone 18 Pro có thể mang lại thời lượng pin ấn tượng

Mặc dù các mẫu iPhone Pro mới nhất không có những nâng cấp mang tính đột phá nhưng Apple đã thực hiện một số cải tiến quan trọng, có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng tổng thể của thiết bị. Chẳng hạn, con chip A20 Pro 2nm mới nhất mang lại hiệu suất năng lượng vượt trội. Khả năng tản nhiệt đã được cải thiện, đồng thời hệ thống tản nhiệt buồng hơi cũng được bổ sung.

Tất cả những cải tiến này hứa hẹn sẽ giúp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thời lượng pin tốt hơn so với các thế hệ trước. Nhiều người dùng trên các diễn đàn trực tuyến như Reddit cũng có cùng quan điểm này.

Công nghệ pin silicon-carbon

Các chuyên gia thực sự ấn tượng khi Apple trang bị viên pin dung lượng hơn 5.000 mAh cho các mẫu iPhone 18 Pro mới. iFan cũng mong chờ Apple sẽ sử dụng pin silicon-carbon, giúp tăng dung lượng lên mức cao hơn nữa. Samsung đã áp dụng công nghệ này trên các mẫu điện thoại màn hình gập mới nhất của mình, dự kiến áp dụng trên dòng Galaxy S27 sắp ra mắt. Google cũng đang cân nhắc sử dụng công nghệ pin mới nhất này cho dòng Pixel 12 sắp tới.