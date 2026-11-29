Samsung hiện cung cấp nhiều dòng smartphone với kích thước, cấu hình và mức giá khác nhau. Tuy nhiên, tên gọi gần giống cùng sự đa dạng về phiên bản có thể khiến người mua khó xác định đâu là thiết bị phù hợp.

Một mẫu smartphone đắt tiền nhất chưa chắc là lựa chọn tối ưu nếu người dùng chủ yếu nhắn tin, chụp ảnh và giải trí. Ngược lại, người thường xuyên chơi game, xử lý công việc hoặc quay video có thể cần đầu tư vào dòng điện thoại cao cấp hơn. Dưới đây là 6 mẫu Galaxy nổi bật năm 2026, được phân loại theo thế mạnh và nhu cầu sử dụng thực tế.

1. Samsung Galaxy S26 Ultra – Smartphone Samsung toàn diện nhất

Giá bán từ: 29,99 triệu đồng

Galaxy S26 Ultra là mẫu điện thoại cao cấp nhất trong danh sách, kế nhiệm Galaxy S25 Ultra với nhiều nâng cấp về màn hình, camera và phần mềm. Điểm mới đáng chú ý là Privacy Display, công nghệ màn hình riêng tư lần đầu xuất hiện trên thế hệ này, giúp hạn chế người xung quanh nhìn thấy nội dung hiển thị. Tính năng có thể hữu ích khi người dùng xử lý tài liệu, đọc tin nhắn hoặc truy cập thông tin cá nhân ở nơi công cộng. Tuy nhiên, màn hình có độ sáng tối đa 1.806 nit và góc nhìn hẹp hơn so với màn hình truyền thống trên Galaxy S25 Edge hoặc Z Fold 8.

Galaxy S26 Ultra.

Về nhiếp ảnh, máy có camera chính 200MP và camera telephoto 50MP, cả hai đều được nâng cấp khẩu độ rộng hơn để cải thiện khả năng chụp thiếu sáng. Tính năng Horizon Lock hỗ trợ giữ đường chân trời ổn định khi quay video, phù hợp với người thường xuyên ghi hình khi di chuyển. Màn hình 6,9 inch vẫn được giữ nguyên dù thân máy mỏng và nhẹ hơn thế hệ tiền nhiệm.

2. Samsung Galaxy S26 – Lựa chọn nhỏ gọn trong dòng flagship

Giá bán từ: 19,5 triệu đồng

Với màn hình AMOLED 6,3 inch, Galaxy S26 là lựa chọn phù hợp với người muốn sử dụng điện thoại cao cấp nhưng không thích thiết bị quá lớn. Màn hình đạt độ sáng tối đa 1.950 nit, cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời, đặc biệt khi sử dụng dưới ánh nắng trực tiếp. Kích thước này cũng giúp thao tác bằng một tay thuận tiện hơn so với phiên bản Ultra.

Galaxy S26.

Nhờ được tích hợp con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, Galaxy S26 Ultra mang lại hiệu năng mạnh cho các tác vụ thường ngày và chơi game. Samsung còn bổ sung cho máy công cụ AI hỗ trợ chỉnh sửa ảnh, tạo thêm chi tiết hoặc loại bỏ phản chiếu. Tính năng Horizon Lock giúp video luôn giữ khung hình cân bằng ngay cả khi điện thoại xoay đáng kể.

3. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra – Điện thoại màn hình gập mạnh mẽ nhất

Giá bán từ: 45,09 triệu đồng

Dù đã được giảm giá, Galaxy Z Fold8 Ultra vẫn thuộc nhóm smartphone đắt nhất của Samsung. Điểm nổi bật nằm ở màn hình AMOLED bên trong có độ sáng và độ rõ nét cao, mang lại trải nghiệm xem phim, chơi game và làm việc trên không gian rộng. Nếp gấp giữa màn hình gần như không còn nhìn thấy rõ.

Galaxy Z Fold8 Ultra.

Hiệu năng là thế mạnh khác của thiết bị. Máy xử lý mượt các trò chơi đồ họa nặng, đồng thời hỗ trợ đa nhiệm. Tuy nhiên, hệ thống camera của máy chưa tương xứng với mức giá, camera telephoto cho chất lượng ảnh kém, hình ảnh thiếu rõ nét. Thời lượng pin đạt khoảng 14 giờ 30 phút, khá tốt nhưng vẫn thấp hơn Motorola Razr Fold.

4. Samsung Galaxy Z Fold8 – Điện thoại màn hình gập dễ mang theo

Giá bán từ: 38,89 triệu đồng

Galaxy Z Fold8 hướng đến người dùng Samsung muốn có một chiếc điện thoại tích hợp màn hình lớn nhưng vẫn thuận tiện mang theo. Khi gập lại, thiết bị có kích thước và hình dáng tương tự một cuốn hộ chiếu. Màn hình ngoài sáng, rõ và có hình dáng vuông hơn, giúp thao tác bằng một tay dễ dàng. Khi mở ra, màn hình bên trong khá rộng rãi, nếp gấp được xử lý để gần như biến mất khi quan sát thông thường.

Galaxy Z Fold8.

Chip Elite bên trong đáp ứng tốt các trò chơi nặng và khả năng chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Đây là lợi thế với người thường xuyên đọc tài liệu, làm việc hoặc giải trí trên màn hình lớn. Dù vậy, máy không có camera telephoto và hệ thống camera nhìn chung chỉ đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh thông thường, chưa thuộc nhóm dẫn đầu. Một số ứng dụng cũng chưa tối ưu cho màn hình mở rộng. Thời lượng pin của điện thoại chỉ được cải thiện hơn một giờ so với Fold 7, đủ dùng trong cả 1 ngày.

5. Samsung Galaxy Z Flip8 – Điện thoại màn hình gập vỏ sò tốt nhất

Giá bán từ: 25,59 triệu đồng

Galaxy Z Flip 8 phù hợp với người thích smartphone nhỏ gọn khi gập nhưng vẫn muốn có trải nghiệm màn hình lớn khi mở ra. Hai màn hình đều sáng hơn thế hệ trước, hỗ trợ quan sát nội dung trong nhiều điều kiện ánh sáng. Công nghệ màn hình gập mới cũng giúp nếp gấp bên trong ít lộ rõ hơn.

Galaxy Z Flip8.

Trong thử nghiệm, máy đạt thời lượng pin 12 giờ 50 phút, nhỉnh hơn mức thông thường của smartphone màn hình gập nhưng không vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm. Chip xử lý mạnh giúp thiết bị chạy game mượt ở tốc độ khung hình cao. Máy còn hỗ trợ Samsung DeX để kết nối và sử dụng theo dạng máy tính, dù trải nghiệm này không nhất thiết thay thế được laptop.

6. Samsung Galaxy A57 – Smartphone có giá trị sử dụng tốt

Giá bán từ: 10,49 triệu đồng

Galaxy A57 là lựa chọn hướng đến người dùng muốn sở hữu một mẫu smartphone màn hình lớn và pin tốt nhưng không cần những công nghệ cao cấp nhất. Màn hình 6,7 inch tạo không gian thoải mái khi xem video, đọc nội dung và chạy nhiều ứng dụng. Dung lượng pin lớn tương đương Galaxy S26 Ultra cũng là điểm đáng chú ý với người thường xuyên sử dụng điện thoại trong ngày.

Galaxy A57.

Samsung cam kết cung cấp 6 năm cập nhật bảo mật và 4 năm nâng cấp Android cho thiết bị. Chính sách này giúp kéo dài thời gian sử dụng và giảm áp lực phải đổi máy thường xuyên. So với dòng Galaxy S26, A57 không có màn hình sáng bằng, hiệu năng xử lý không mạnh bằng và thiếu các tính năng AI camera nâng cao. Tuy nhiên, với nhu cầu chụp ảnh thông thường, giải trí và làm việc cơ bản, những khác biệt này có thể không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm.