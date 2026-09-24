Thiết kế và màu sắc của "kẻ hủy diệt" OnePlus 16 lộ diện

Mặc dù chưa có ngày ra mắt cụ thể cho OnePlus 16 nhưng hãng đã công bố chi tiết về thiết kế, các tùy chọn màu sắc cũng như cấu hình RAM và bộ nhớ của mẫu flagship sắp tới này. Người dùng tại Trung Quốc hiện cũng đã có thể đặt trước thiết bị.

OnePlus 16.

Về cơ bản, OnePlus 16 có ngoại hình tương đồng với phiên bản tiền nhiệm OnePlus 15, tuy nhiên máy sẽ mang đến những tùy chọn màu sắc mới.

OnePlus xác nhận mẫu flagship này sẽ có các phiên bản màu: Dark Forest (màu đen), Mars Masterpiece (màu cam nhạt) và Tomorrow Starlight (màu xám). Hai phiên bản màu cam và Starlight sẽ sở hữu họa tiết độc đáo ở mặt lưng.

3 màu của OnePlus 16.

Tại thị trường Trung Quốc, OnePlus 16 sẽ được bán ra với các tùy chọn cấu hình: RAM 12GB/ ROM 256GB, RAM 12GB/ ROM 512GB, RAM 16GB/ ROM 512GB và 16GB/ ROM 1TB. Khách hàng quan tâm có thể truy cập cửa hàng trực tuyến chính thức của OnePlus để đặt trước sản phẩm.

OnePlus chưa công bố các thông số kỹ thuật chính của máy nhưng đã xác nhận thiết bị sẽ hỗ trợ tần số quét 165Hz trên toàn hệ thống.

Theo các tin đồn, OnepLus 16 sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, camera chính 200MP ở mặt sau, viên pin dung lượng 9.000mAh và màn hình AMOLED kích thước 6,78 inch.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm thông tin về sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.