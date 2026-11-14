OnePlus 17 sẽ đi theo con đường của iPhone Duo

Mẫu flagship mới nhất, OnePlus 16, vừa ra mắt vào tháng trước, nhưng những thông tin rò rỉ về thế hệ kế nhiệm đã bắt đầu xuất hiện. Thông tin mới nhất cho thấy OnePlus 17 có thể sở hữu một thiết kế hoàn toàn mới.

OnePlus 17 sẽ có màn hình rộng

Theo nguồn tin Smart Pikachu trên mạng xã hội Weibo, OnePlus 17 sẽ có màn hình rộng hơn thay vì kiểu dáng dài thường thấy trên các dòng điện thoại thông minh hiện nay. Đáng chú ý, màn hình rộng sẽ giúp mang lại trải nghiệm chơi game tốt hơn.

Ảnh minh họa.

Hiện tại, iPhone Duo hay Galaxy Z Fold8 đều sở hữu màn hình rộng nhưng chúng là smartphone màn hình gập, không phải điện thoại thông minh dạng thanh truyền thống. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhu cầu về điện thoại dạng thanh có màn hình rộng là khá lớn.

Trong một cuộc thăm dò gần đây của Phone Arena, gần 43% độc giả cho biết rất muốn trải nghiệm một chiếc điện thoại màn hình rộng không gập. Quan điểm tương tự cũng xuất hiện trên Reddit.

OnePlus không phải là thương hiệu tiên phong

Điều thú vị là OnePlus không phải là nhà sản xuất duy nhất đang phát triển điện thoại dạng thanh với màn hình rộng. Huawei đã ra mắt mẫu Pura X View với tỷ lệ khung hình 16:9. Oppo cũng được cho là đang phát triển một thiết bị có kiểu dáng tương tự.Thiết bị này sẽ có tên gọi Reno X, sở hữu màn hình với tỷ lệ khung hình 16:9 hoặc 16:10.

Tin đồn về flagship của OnePlus.

Ngoài ra, Vivo và Xiaomi cũng đang phát triển các mẫu điện thoại thông minh màn hình rộng của riêng mình. Tất cả những điều này cho thấy các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc đã quyết định rằng đã đến lúc vượt ra khỏi khuôn mẫu thiết kế truyền thống để tạo ra một sản phẩm độc đáo.

Bên cạnh đó, một tin đồn trước đây còn cho biết OnePlus 17 có thể sở hữu màn hình với tần số quét 240 Hz. Nếu OnePlus vẫn duy trì lịch trình ra mắt như thường lệ, thiết bị này có khả năng sẽ trình làng vào khoảng quý 4 năm 2027.