Microsoft đặt mục tiêu Windows 11 “đẹp hơn trong mắt người dùng”

Với việc Windows 11 gặp hàng loạt lỗi và vấn đề hiệu năng trong năm 2025, chủ tịch bộ phận Windows, Pavan Davuluri, thừa nhận rằng Microsoft đã nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ người dùng. Để khôi phục lòng tin, Microsoft cam kết sẽ chuyển trọng tâm vào năm 2026 từ việc “thúc đẩy các tính năng AI” sang “ổn định nền tảng hệ thống”, với ba cải tiến quan trọng.

Microsoft muốn giải quyết các vấn đề lỗi trên Windows 11

Theo tiết lộ, Microsoft đang phát triển bản cập nhật lớn hàng năm mang tên mã Germanium, dự kiến phát hành vào mùa thu năm 2026 với tên gọi Windows 11 26H2. Bản cập nhật này sẽ phục vụ cho người dùng hiện tại đang sử dụng phiên bản 24H2 và 25H2 nhằm giải quyết triệt để các vấn đề tồn tại lâu nay của hệ thống.

Động thái trên của Microsoft được đưa ra sau khi nhóm phát triển Windows chứng kiến một thảm họa đến từ bản cập nhật bảo mật phát hành vào tháng 1/2026 gây ra lỗi tắt máy nghiêm trọng, khiến nhiều máy tính khởi động lại thay vì tắt hẳn. Người dùng cũng gặp phải mã lỗi 0x803F8001, ngăn cản các ứng dụng tích hợp như Notepad và Xbox hoạt động bình thường. Thậm chí, các dịch vụ lưu trữ đám mây như OneDrive và Dropbox cũng gặp sự cố.

Mặc dù Microsoft đã phát hành hai bản vá khẩn cấp và khuyến nghị người dùng gỡ cài đặt các bản cập nhật, nhưng tình trạng “sửa một cái, làm hỏng hai cái” đã khiến sự hài lòng của người dùng giảm xuống mức thấp nhất kể từ Windows 8.

Ba nhiệm vụ chính Microsoft đặt ra cho Windows 11

Trong một cuộc phỏng vấn với The Verge, Davuluri đã cam kết rằng Microsoft sẽ “quay trở lại những nguyên tắc cơ bản” vào năm 2026, tập trung vào ba ưu tiên phát triển:

Cải thiện hiệu năng hệ thống: Microsoft sẽ triển khai chương trình “Nguyên tắc cơ bản về hiệu năng” nhằm tối ưu hóa quản lý tác vụ nền, xếp chồng đồ họa và phối hợp trình điều khiển, giảm thiểu tình trạng tăng đột biến CPU không mong muốn, đặc biệt cho game thủ và người dùng yêu cầu hiệu năng cao.

Nâng cao độ tin cậy của hệ thống: Để khắc phục các sự cố màn hình xanh chết chóc (BSOD) và lỗi khởi động, Microsoft sẽ thành lập “lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp” với sự tham gia của nhiều kỹ sư, nhằm ưu tiên khắc phục các lỗ hổng cốt lõi và đảm bảo rằng các bản cập nhật hàng tháng không còn là cơn ác mộng cho người dùng.

Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX): Microsoft sẽ thiết kế giao diện nhất quán hơn, giảm quảng cáo gây khó chịu và triển khai các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư nghiêm ngặt hơn đối với tính năng Recall, chuyển sang chế độ “tắt theo mặc định” và yêu cầu sự cho phép từ người dùng.

“Niềm tin cần thời gian để xây dựng, và chúng tôi cam kết xây dựng lại mối quan hệ với cộng đồng Windows”, Davuluri nhấn mạnh. Mục tiêu của Microsoft hiện nay không còn là theo đuổi một cách mù quáng các tính năng mới, thay vào đó làm cho một tỷ người dùng cảm thấy rằng Windows 11 là một công cụ “êm ái và đáng tin cậy”.