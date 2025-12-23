Galaxy Z TriFold cháy hàng, liệu có bị đội giá đến gần 560 triệu

Với khả năng gập không chỉ một mà hai lần, Galaxy Z TriFold đã nhanh chóng trở thành một món đồ công nghệ được yêu thích.

Galaxy Z TriFold mang đến khả năng gập ba.

Theo thông tin, mẫu điện thoại cao cấp này đã bán hết chỉ sau một ngày ra mắt tại UAE, khiến nhiều người đặt câu hỏi về số lượng máy được cung cấp. Galaxy Z TriFold có giá bán 11.999 AED, tương đương khoảng 86 triệu đồng - một mức giá ấn tượng cho một sản phẩm cao cấp. Mặc dù hiện tại sản phẩm đã “hết hàng”, nhiều khả năng Samsung sẽ sớm cung cấp thêm hàng để đáp ứng nhu cầu.

Tuy nhiên, Galaxy Z TriFold vẫn được xem là một sản phẩm dành cho thị trường ngách, với khoảng 3.000 chiếc đã được bán tại Hàn Quốc và tổng sản lượng dự kiến không vượt quá 30.000 chiếc. Nhiều người dự đoán rằng Samsung có thể sẽ không ra mắt một mẫu điện thoại gập ba mới cho đến năm 2027, do cần thời gian để bắt kịp xu hướng.

Sự hạn chế nguồn hàng này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu có những người đầu cơ có tận dụng cơ hội này để sinh lợi hay không? Mọi điều hoàn toàn có thể khi mà chiếc smartphone gập ba đầu tiên trên thế giới, Huawei Mate XT, đã từng có giá từ 2.800 USD (73,75 triệu đồng) lên tới 21.190 USD (558 triệu đồng) trên thị trường chợ đen do nhu cầu cao và nguồn cung hạn chế.

Nhưng sản phẩm không phải là mẫu smartphone gập ba đầu tiên để tạo ra sức hút cho giới đầu cơ.

Tuy nhiên, việc tăng giá lên mức gần 560 triệu đồng với sản phẩm Samsung dường như là điều khó xảy ra. Mặc dù Galaxy Z TriFold có thể thu hút sự quan tâm của các nhà đầu cơ, với việc không phải là sản phẩm đầu tiên trên thị trường, cơn sốt giá có thể sẽ không diễn ra mạnh mẽ như trường hợp của Mate XT.

Tóm lại, Galaxy Z TriFold đang tạo nên một cơn sốt tại UAE, nhưng liệu sản phẩm có thể duy trì được sức hút này trong thời gian tới hay không vẫn còn là một câu hỏi mở.