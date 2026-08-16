Những smartphone đáng chú ý trong tầm giá 4-5 triệu đồng

Ở phân khúc smartphone 4-5 triệu đồng tại Việt Nam hiện có một số lựa chọn với màn hình lớn, pin dung lượng cao và cấu hình đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Dưới đây là những cái tên tiêu biểu mà người dùng có thể chọn.

Galaxy A17 4G

Galaxy A17 4G đang được bán quanh mức 4,99 triệu đồng cho bản 4/128 GB. Sản phẩm nổi bật với màn hình Super AMOLED 6,7 inch, độ phân giải Full HD+, camera chính 50 MP và pin 5.000 mAh.

Điểm mạnh của Galaxy A17 4G nằm ở thương hiệu, thiết kế tương đối gọn gàng và màn hình AMOLED, phù hợp với người dùng ưu tiên xem phim, mạng xã hội hoặc sử dụng lâu dài. Đây cũng là lựa chọn đáng chú ý nếu người mua quan tâm đến chính sách cập nhật phần mềm dài hạn của Samsung.

Redmi 15C

Redmi 15C hướng đến nhóm người dùng cần thời lượng pin dài. Bản 4/128 GB được bán với giá khoảng 4,5 triệu đồng, nhưng nếu xem xét các ưu đãi hiện tại, người dùng có thể mua bản 6/128 GB với giá chỉ 4,44 triệu đồng. Máy được trang bị pin 6.000 mAh, hỗ trợ sạc 33W và màn hình 6,9 inch.

Đổi lại, màn hình của Redmi 15C chỉ là tấm nền LCD thay vì AMOLED. Sản phẩm phù hợp với người thường xuyên xem video, đọc tin hoặc cần một chiếc điện thoại có thể hoạt động trong thời gian dài mà không phải sạc nhiều lần.

OPPO A6t

OPPO A6t hiện có giá bán khoảng 4,99 triệu đồng, thuộc nhóm sát mức ngân sách 5 triệu đồng. Máy sử dụng chip Snapdragon 685, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB và pin 6.100 mAh.

Ưu điểm của OPPO A6t là pin lớn cùng thiết kế hướng đến nhóm khách hàng phổ thông. Tuy nhiên, dung lượng lưu trữ 64 GB được cho là khá hạn chế nếu người dùng thường xuyên chụp ảnh, quay video hoặc cài nhiều ứng dụng. Đây là lựa chọn phù hợp hơn với nhu cầu cơ bản như gọi điện, nhắn tin, xem video và mạng xã hội.

Tecno Spark 50

Tecno Spark 50 là cái tên đáng chú ý nếu người dùng muốn tối đa hóa cấu hình trong tầm giá, với phiên bản 4/128 GB hiện đang được niêm yết khoảng 4,39 triệu đồng.

So với những thương hiệu quen thuộc hơn, Tecno có lợi thế về khả năng trang bị nhiều tính năng trong cùng mức giá. Máy phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người dùng trẻ muốn một thiết bị có bộ nhớ tương đối rộng nhưng ngân sách hạn chế.

Galaxy A07 5G

Nếu có thể tăng ngân sách lên khoảng hơn 5 triệu đồng một chút, Galaxy A07 5G cũng là lựa chọn đáng xem xét khi một số hệ thống đang bán sản phẩm quanh mức 5,1 triệu đồng cho cấu hình 4/128 GB, hoặc 5,4 triệu đồng cho cấu hình 6/128 GB.

So với các mẫu 4G trong cùng tầm tiền, lợi thế lớn nhất của A07 5G là kết nối di động thế hệ mới. Máy phù hợp với người có nhu cầu sử dụng dữ liệu di động thường xuyên và muốn kéo dài thời gian sử dụng trước khi nâng cấp.