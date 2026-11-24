Thương hiệu Honor vừa chính thức giới thiệu dòng điện thoại mới nhất mang tên Honor 700. Dòng sản phẩm này bao gồm ba phiên bản, với nhiều cải tiến đáng chú ý về thiết kế màn hình và cấu hình phần cứng.

Một trong những điểm nổi bật của Honor 700 là màn hình phụ Floating Island ở mặt lưng. Màn hình 1.59 inch này được đặt gọn gàng bên cạnh cụm camera, không chỉ thay thế mà còn hỗ trợ hiển thị thông báo, mã nhận đồ ăn và điều khiển nhạc. Đặc biệt, nó còn có thể hoạt động như kính ngắm khi chụp selfie bằng camera sau, với vòng sáng mềm và ba chế độ chiếu sáng, cùng với tính năng thú cưng ảo AI.

Hai phiên bản cao cấp là Honor 700 và 700 Pro còn được trang bị cảm biến PPG trên màn hình mặt lưng, cho phép người dùng đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu và mức độ căng thẳng chỉ bằng cách đặt ngón tay lên màn hình trong một phút.

Về mặt hiển thị, cả ba phiên bản đều sở hữu màn hình LTPS 1.5K kích thước 6.57 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz, với độ sáng tối đa lên đến 8,000 nits và khả năng giảm xuống 1 nit trong điều kiện thiếu sáng, đi kèm tính năng bảo vệ mắt AI Oasis.

Về hiệu năng, các phiên bản có sự phân cấp rõ rệt:

- Honor 700 Pro sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5.

- Honor 700 trang bị chip Snapdragon 8s Gen 4.

- Honor 700S sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 4.

Tất cả các mẫu đều được trang bị viên pin dung lượng lớn 9.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 80W. Riêng phiên bản Pro còn có tính năng sạc không dây 50W.

Khả năng nhiếp ảnh cũng là một điểm mạnh của dòng Honor 700 với camera chính 200MP trên cả ba mẫu. Bản tiêu chuẩn và Pro còn có thêm camera góc siêu rộng 12MP và ống kính tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang 3.5x. Hãng cũng giới thiệu chế độ Live Photo 4K, cho phép ghi hình thêm ba giây sau khi bấm nút chụp. Hai mẫu cao cấp nhất còn tương thích với ống kính tele HONOR G200, mang lại khả năng quay chụp sân khấu 15x.

Về độ bền, dòng sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn kháng nước và kháng bụi IP68, IP69 và IP69K. Máy có độ mỏng 7.96mm, nặng 211g và sử dụng cảm biến vân tay quang học.

Hiện tại, dòng Honor 700 đã mở đặt trước và sẽ chính thức lên kệ từ ngày 27/11. Mức giá cho từng phiên bản như sau:

- Honor 700S: Từ 3.599 CNY (khoảng 13,8 triệu đồng) cho bản 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong.

- Honor 700: Từ 3.999 CNY (khoảng 15,4 triệu đồng) cho cùng mức dung lượng.

- Honor 700 Pro: Từ 4.599 CNY (khoảng 17,7 triệu đồng).

Ngoài ra, người dùng có thể mua thêm phụ kiện nhiếp ảnh như ống kính viễn vọng Honor G200 với giá 899 CNY (khoảng 3,5 triệu đồng) hoặc bộ kính lọc giá 299 CNY (khoảng 1,1 triệu đồng).

Dòng Honor 700 đánh dấu một bước tiến mới của hãng trong việc tận dụng không gian mặt lưng với màn hình phụ đa dụng và viên pin dung lượng lớn.