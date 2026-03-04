Chính thức giới thiệu Vivo X300 Ultra với hệ thống camera đỉnh nóc

Như dự kiến, Vivo đã giới thiệu chiếc điện thoại chụp ảnh cao cấp nhất của mình – Vivo X300 Ultra tại MWC 2026. Đây không phải là một thông báo chính thức mà là một cái nhìn thoáng qua về thiết bị. Đáng chú ý, "siêu phẩm" này được xác nhận sẽ ra mắt ngoài Trung Quốc, trở thành chiếc điện thoại Vivo Ultra đầu tiên làm được điều đó.

Vivo X300 Ultra đã xuất hiện tại MWC 2026.

Vivo không tiết lộ thiết kế thực tế và thông số kỹ thuật chính của X300 Ultra, chỉ hé lộ bộ chuyển đổi tiêu cự và hệ thống camera hoàn toàn mới của sản phẩm.

Bộ chuyển đổi tiêu cự có tên gọi là vivo ZEISS Telephoto Extender Gen2 Ultra, mang đến phạm vi tiêu cự tương đương 400mm - gấp đôi phạm vi của bộ chuyển đổi được tìm thấy trong bộ phụ kiện chụp ảnh của Vivo X200 Ultra năm ngoái, hứa hẹn mang lại khả năng zoom quang học lên đến 17x.

Vivo X300 Ultra mang lại khả năng zoom ấn tượng.

Nhờ công nghệ crop zoom trong cảm biến, phạm vi zoom tổng thể giữa Vivo X300 Ultra và ống kính teleconverter có thể đạt tới 800mm. Vivo tự hào tuyên bố bộ kit mới hỗ trợ đầu ra quang học 200MP đầy đủ với “chất lượng hình ảnh hoàn hảo ngay cả khi crop kỹ thuật số 1600mm”.

Vivo X300 Ultra có thể trở thành một thiết bị quay phim di động.

Với Camera Cage, Vivo có thể biến Vivo X300 Ultra thành một thiết bị quay phim di động. Máy có nhiều điểm gắn phụ kiện như đèn flash, quạt làm mát đa cấp và chân máy, các nút chụp vật lý và cổng tháo nhanh.

Vivo X300 Ultra sẽ có camera chính 200MP.

Vivo chưa xác nhận bất kỳ thông số kỹ thuật camera nào cho Vivo X300 Ultra nhưng theo những tin đồn mới nhất, thiết bị sẽ có camera chính 200MP được nâng cấp, sử dụng cảm biến Sony LYT901 cùng với camera tele periscope 200MP với cảm biến HPB của Samsung. Ngoài ra, thiết bị sẽ có ống kính siêu rộng 50MP Sony LYT828 và cảm biến đa phổ.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm thông tin về sản phẩm trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả theo dõi.