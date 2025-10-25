Những lý do khiến iPhone 18 trở thành kẻ "bất khả chiến bại"

Mặc dù còn một năm nữa mới đến ngày ra mắt, các tin đồn và rò rỉ về iPhone 18 đã bắt đầu xuất hiện với những hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý, khiến máy trở thành lựa chọn khó khăn hơn cho các đối thủ.

Người dùng có nhiều lý do để chờ đợi iPhone 18.

Apple có thể từ bỏ Qualcomm

Theo các nguồn tin, Apple đang phát triển modem C2, phiên bản kế nhiệm của modem C1 hiện có trên iPhone 16e. Nếu modem này được giới thiệu cùng iPhone 18, Apple có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Qualcomm. Modem mới hứa hẹn sẽ hỗ trợ mmWave tốt hơn, tích hợp nhà mạng thông minh hơn và cải thiện hiệu suất năng lượng.

Khẩu độ thay đổi trên camera Pro

iPhone 18 Pro có thể được trang bị khẩu độ thay đổi trên camera chính nhằm cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng vào cảm biến. Điều này sẽ mang lại nhiều sự tự do sáng tạo hơn cho những người yêu thích nhiếp ảnh di động.

A20 là chip tiên tiến sẽ được Apple trang bị cho dòng iPhone 18.

Chip A20 với công nghệ 2nm

Chip A20 được cho là sẽ được sản xuất trên quy trình 2nm mang lại hiệu suất nhanh hơn khoảng 15% và tiết kiệm điện năng hơn 30% so với chip A19. Đây sẽ là một bước tiến lớn về tốc độ và hiệu suất cho iPhone 18.

Thiết kế mặt lưng trong suốt

Một rò rỉ cho thấy mặt lưng của iPhone 18 Pro có thể được thiết kế trong suốt giúp người dùng nhìn thấy hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới. Đây sẽ là một điểm nhấn thẩm mỹ độc đáo cho sản phẩm nếu được Apple hiện thực hóa.

Giảm kích thước Dynamic Island

Apple có thể thu nhỏ kích thước của Dynamic Island nhằm giải phóng không gian màn hình ở phía trên của iPhone 18. Thiết kế này sẽ tạo ra một trải nghiệm người dùng tốt hơn so với “notch viên thuốc” hiện nay.

Cuối cùng người dùng iPhone cũng không còn khó chịu với "tai thỏ" hay Dynamic Island nữa.

Face ID ẩn dưới màn hình

Một số thông tin cho rằng iPhone 18 Pro sẽ có cảm biến Face ID ẩn dưới màn hình, tạo ra một thiết kế màn hình tràn viền gọn gàng hơn. Dự đoán này hoàn toàn trùng khớp với những phân tích trước đó.

Camera selfie đục lỗ

Nếu các rò rỉ chính xác, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể loại bỏ hoàn toàn phần tai thỏ để chuyển sang thiết kế đục lỗ cho camera selfie, với Face ID và các cảm biến khác được tích hợp dưới màn hình.

Nút điều khiển camera có thể biến mất

Nút điều khiển camera (Camera Control) được giới thiệu lần đầu tiên trên iPhone 16 có thể sẽ bị loại bỏ do tỷ lệ tương tác thấp và chi phí sản xuất cao.

Sẽ có iPhone gập vào năm sau?

iPhone màn hình gập đầu tiên

Cuối cùng, một số nguồn tin cho rằng iPhone màn hình gập có thể ra mắt cùng với iPhone 18 Pro vào mùa thu năm 2026 hoặc mùa xuân năm 2027. Sản phẩm này dự kiến sẽ có bản lề titan, khả năng gập không bị nhăn và giá khởi điểm khoảng 2.000 USD.

Mặc dù những thông tin trên chỉ là những rò rỉ ban đầu nhưng chúng đã tạo ra sự háo hức trong cộng đồng yêu công nghệ, hứa hẹn khiến iPhone 18 trở nên đáng chú ý trên thị trường.