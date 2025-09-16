Tính năng trên iPhone 18 sẽ để dành cho iPhone 19 Series

Vào tháng 7/2024, nhà phân tích chuỗi cung ứng của Apple, Ming-Chi Kuo đã dự kiến, ​​Samsung sẽ bắt đầu cung cấp cảm biến camera góc siêu rộng 48 megapixel cho Apple trên iPhone sớm nhất là vào năm 2026. Đó là thời điểm dòng iPhone 18 dự kiến ​​được phát hành.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, trong một bài đăng vào cuối tuần trước, ông Kuo cho biết, ​​những mẫu iPhone đầu tiên được trang bị cảm biến của Samsung sẽ được phát hành vào năm 2027. Nói cách khác, dòng iPhone 19 sẽ có camera góc siêu rộng 48 megapixel thay vì các mẫu iPhone 18.

Tháng trước, Apple đã thông báo Samsung sẽ cung cấp chip iPhone được sản xuất tại Texas cho Apple. Theo Financial Times, các chip được đề cập là cảm biến hình ảnh xếp chồng ba lớp, cho phép mật độ điểm ảnh cao hơn và cải thiện hiệu suất ánh sáng yếu bằng cách xếp chồng nhiều lớp cảm biến theo chiều dọc. Kiến trúc cảm biến xếp chồng cũng có những lợi ích khác, bao gồm dải nhạy sáng cao hơn và mức tiêu thụ điện năng thấp hơn.

Ảnh minh họa.

Sony từ lâu đã là nhà cung cấp độc quyền cảm biến hình ảnh cho camera iPhone. Vì vậy, việc Samsung tham gia "cuộc chơi" là đáng chú ý, bất kể điều đó có xảy ra hay không.