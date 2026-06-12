Dân mạng sau trận khai màn World Cup 2026: "2 bàn thắng, 3 thẻ đỏ và vô vàn cảm xúc"

FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh bằng cuộc đối đầu giữa Mexico và Nam Phi. Trận đấu mở màn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không chỉ mang đến chiến thắng 2 - 0 cho đội chủ nhà Mexico, mà còn tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội với hàng loạt diễn biến kịch tính, đặc biệt là việc xuất hiện tới 3 thẻ đỏ.

"2 bàn thắng, 3 thẻ đỏ và vô vàn cảm xúc".

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều fanpage bóng đá tại Việt Nam và quốc tế đã đăng tải những dòng trạng thái thu hút lượng tương tác lớn. Một trong những bài viết được chia sẻ nhiều có nội dung: "2 bàn thắng, 3 thẻ đỏ và vô vàn cảm xúc!", tóm gọn những gì diễn ra trong hơn 90 phút của trận khai mạc World Cup 2026.

Mexico giành chiến thắng 2 - 0 trước Nam Phi nhờ các pha lập công của J. Quinones ở phút thứ 9 và R. Jiménez ở phút 67. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bàn tán nhiều hơn lại là những chiếc thẻ đỏ xuất hiện xuyên suốt trận đấu: Mexico nhận 1 thẻ đỏ, trong khi Nam Phi nhận tới 2 thẻ đỏ.

Trên Facebook, không ít người hâm mộ tỏ ra bất ngờ trước diễn biến căng thẳng của cuộc đối đầu. Một bài đăng thu hút hàng nghìn lượt tương tác viết: "Lần đầu tiên trong lịch sử 3 tấm thẻ đỏ được rút ra trong 1 trận khai mạc World Cup".

Trận khai mạc World Cup 2026 nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Từng diễn biến được cập nhật liên tục, đặc biệt là bàn thắng đầu tiên.

Kết thúc trận đấu, tỷ số 2 - 0 nghiêng về Mexico.

Đặc biệt là 3 thẻ đỏ đã được rút ra trong trận khai mạc này.

Bên cạnh những bàn luận về sức "nóng" của trận đấu với tận 3 thẻ đỏ, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự hài lòng khi đội mạnh hơn là Mexico đã có khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục tấm vé đi tiếp. Các bình luận như "Khởi đầu không thể tuyệt vời hơn", "3 điểm quan trọng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp" hay "Mexico cho thấy bản lĩnh của chủ nhà",... là minh chứng cho điều này.

Chiến thắng trước Nam Phi giúp Mexico tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A với 3 điểm và hiệu số +2. Nam Phi đứng cuối bảng do chưa có điểm và hiệu số -2. Trong khi đó, Hàn Quốc và Cộng hòa Séc vẫn chưa thi đấu nên cùng có 0 điểm và hiệu số 0.

Với 2 bàn thắng đẹp mắt, 3 chiếc thẻ đỏ cùng bầu không khí cuồng nhiệt, trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi đã mang đến màn mở đầu đầy cảm xúc cho FIFA World Cup 2026. Những gì diễn ra trong 90 phút đầu tiên cũng khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng về một kỳ World Cup giàu bất ngờ và kịch tính trong những tuần sắp tới.

Ngay lúc này, sự chú ý của người hâm mộ bắt đầu hướng về trận đấu còn lại của bảng A giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc. Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 9h sáng 12/6 theo giờ Việt Nam. Đây là cơ hội để cả hai đội giành lợi thế trong cuộc đua vào vòng knock-out, đồng thời xác định cục diện bảng đấu sau lượt trận đầu tiên.