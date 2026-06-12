Trước giờ Mexico đấu Nam Phi, chủ đề FIFA World Cup 2026 làm "rạo rực" dân mạng

Chỉ vài giờ trước khi trận Mexico vs Nam Phi diễn ra, FIFA World Cup 2026 đã trở thành một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Dữ liệu từ Google Trends cho thấy, từ khóa "fifa world cup 2026" tăng trưởng bùng nổ, lọt nhóm xu hướng nổi bật với hơn 200.000 lượt tìm kiếm trong vòng 24 giờ và mức tăng tới 1.000%.

FIFA World Cup 2026 đã chính thức bắt đầu.

Biểu đồ tìm kiếm ghi nhận lượng quan tâm gần như đi ngang trong phần lớn thời gian trước khi tăng vọt chỉ trong vài giờ gần nhất. Cú tăng tốc mạnh khiến World Cup 2026 vượt qua hàng loạt chủ đề khác, như Steve Jobs (nhân vật vừa xuất hiện trong đề thi Tốt nghiệp THPT 2026 gây "sốt" mạng xã hội) để leo lên vị trí đầu bảng xu hướng tìm kiếm tại Việt Nam.

Không chỉ tìm kiếm cụm từ "fifa world cup 2026", người dùng Việt còn liên tục tra cứu các nội dung liên quan đến lịch thi đấu và trận khai màn. Trong danh sách từ khóa nổi bật xuất hiện hàng loạt cụm như "lịch thi đấu world cup 2026", "trận đấu world cup", "khai mạc world cup 2026 khi nào" hay "mấy giờ khai mạc world cup".

Sức nóng của trận đấu giữa Mexico và Nam Phi cũng phản ánh rất rõ qua xu hướng tìm kiếm. Các cụm "mexico vs nam phi kèo", "kèo mexico vs nam phi", "nhận định mexico nam phi", "mexico" và "nhận định bóng đá" đồng loạt xuất hiện trong nhóm từ khóa tăng trưởng nhanh nhất. Nhiều người dùng muốn cập nhật tỷ lệ, dự đoán kết quả cũng như theo dõi màn trình diễn của hai đội ngay trước giờ bóng lăn.

Tối 11/6, FIFA World Cup 2026 đã lên top 1 Google Trends.

Biểu đồ tăng trưởng và loạt từ khóa "nóng" liên quan chủ đề World Cup 2026.

Song song với đó, lượng tìm kiếm liên quan đến việc xem trực tiếp cũng tăng mạnh. Các từ khóa "vtvgo" và "vtv3" nằm trong danh sách được quan tâm nhiều nhất, phản ánh nhu cầu theo dõi lễ khai mạc cũng như trận đấu đầu tiên của giải đấu. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít bài đăng chia sẻ cách xem, lịch phát sóng và thời gian thi đấu đang thu hút lượng tương tác đáng kể.

Ở nhóm truy vấn tăng trưởng đột biến, Google Trends ghi nhận các cụm "người chơi world cup", "fifa world cup 2026" và "world cup 2026 bao nhiêu đội" đều đạt trạng thái Breakout. Thuật ngữ Breakout thường xuất hiện khi mức độ tìm kiếm tăng đột biến so với giai đoạn trước đó, cho thấy sự quan tâm đang bùng nổ trong thời gian rất ngắn.

Năm nay, World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên giải đấu có sự tham dự của 48 đội tuyển thay vì 32 đội như các kỳ trước. Quy mô mở rộng giúp số lượng trận đấu tăng lên đáng kể, đồng thời tạo thêm cơ hội cho nhiều nền bóng đá xuất hiện tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Đây cũng là lý do khiến câu hỏi "world cup 2026 bao nhiêu đội" liên tục được cộng đồng mạng tìm kiếm.

Từ khóa "fifa world cup 2026" tăng tốc đúng thời điểm trận Mexico gặp Nam Phi chuẩn bị diễn ra cho thấy bóng đá vẫn sở hữu sức hút đặc biệt trên môi trường số. Từ Google Search đến mạng xã hội, từ các diễn đàn thể thao đến nền tảng video ngắn, không khí World Cup đang lan rộng với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong vài giờ, những câu hỏi về lịch thi đấu world cup 2026, khai mạc world cup 2026 khi nào hay trận đấu world cup nào diễn ra tiếp theo đã phủ kín các bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm tại Việt Nam.