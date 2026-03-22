Ra mắt máy tính bảng Lenovo Legion Y700 với cấu hình cực mạnh để chơi game

Mới đây, Lenovo đã ra mắt máy tính bảng AI Legion Y700 thế hệ thứ 5 tại Trung Quốc. Sản phẩm này được biết đến trên toàn cầu với tên gọi Legion Tab Gen 5.

Legion Y700 thế hệ thứ 5 sở hữu màn hình LCD 8.8 inch với độ phân giải 3040 x 1904 pixel, mật độ điểm ảnh 408 PPI và tần số quét 165Hz. Màn hình có tốc độ lấy mẫu cảm ứng 2640Hz và tốc độ lấy mẫu đa ngón tay 480Hz. Màn hình hỗ trợ độ sáng 800 nit, gam màu DCI-P3 và độ sâu màu 12-bit thông qua công nghệ FRC. Sản phẩm đạt chứng nhận TÜV Rheinland về giảm ánh sáng xanh và không nhấp nháy, mang lại sự thoải mái tối đa khi sử dụng.

Lenovo Legion Y700 thế hệ thứ 5.

Về cấu hình, máy tính bảng được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, mang lại hiệu năng cao cấp với điểm số AnTuTu ấn tượng lên đến 4,53 triệu. Con chip này được kết hợp với RAM LPDDR5T tốc độ 10.667Mbps và bộ nhớ UFS 4.1 Pro. Máy tính bảng hỗ trợ RAM lên đến 24GB.

Máy tính bảng chạy hệ điều hành Android 16 và hỗ trợ các công cụ AI Tianxi của Lenovo, bao gồm trợ lý AI cá nhân và tính năng AI PadClaw. Các công cụ này cho phép xử lý AI trên thiết bị và được tối ưu hóa cho màn hình lớn.

Máy tính bảng cũng tích hợp Super Interconnect 3.0, cho phép kết nối liền mạch với máy tính Lenovo, điện thoại Moto và iPhone. Thiết bị cho phép đồng bộ hóa tin nhắn, truyền tải tập tin và chia sẻ điều khiển theo thời gian thực để có trải nghiệm thống nhất.

Máy tính bảng Lenovo phù hợp để chơi game.

Về camera, máy có camera trước 8MP và camera sau 50MP. Camera trước hỗ trợ nhận diện khuôn mặt để mở khóa, camera sau được tích hợp thiết kế đèn Legion Halo.

Lenovo Y700 2026 được trang bị pin 9000mAh hỗ trợ sạc nhanh 68W. Máy có hai cổng USB-C và công nghệ sạc bypass giúp làm mát và bảo vệ pin.

Legion Y700 thế hệ thứ 5 sử dụng buồng hơi lớn 17353mm² và kiến ​​trúc làm mát trung tâm, giúp cho thiết bị luôn mát mẻ khi chơi game liên tục. Lenovo đã bổ sung động cơ tuyến tính trục X kép để tăng cường phản hồi xúc giác và loa âm thanh nổi kép với Dolby Atmos. Đáng chú ý, máy tính bảng này cũng hỗ trợ mở rộng thẻ TF lên đến 2TB.

Lenovo Legion Y700 thế hệ thứ 5 có giá bán khá cao.

Máy tính bảng có hai màu Trắng và Đen. Phiên bản RAM 12GB + ROM 256GB có giá 4299 nhân dân tệ (khoảng 16,3 triệu đồng) trong khi phiên bản RAM 16GB + ROM 512GB có giá 5099 nhân dân tệ (khoảng 19,4 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất với RAM 24GB + ROM 1TB có giá 6399 nhân dân tệ (khoảng 24,3 triệu đồng).