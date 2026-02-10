Laptop chơi game tầm giá 25 triệu đồng đáng mua đầu năm 2026

HP Victus 15-FB3116AX BX8U4PA

HP Victus 15-FB3116AX BX8U4PA nổi bật với mức giá dễ tiếp cận khoảng 23,7 triệu đồng, nhưng vẫn sở hữu cấu hình mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu chơi game, học tập và làm việc hàng ngày.

Sản phẩm được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen 7 7445HS với 6 nhân và 12 luồng, có khả năng tăng tốc lên đến 4.7GHz, mang lại hiệu năng ổn định cho các tác vụ chơi game, xử lý đồ họa cơ bản và đa nhiệm. Kết hợp với GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6, Victus 15 có thể chiến mượt các tựa game eSports và nhiều game AAA phổ biến ở mức thiết lập hợp lý, đồng thời hỗ trợ công nghệ DLSS để cải thiện hiệu suất.

Một điểm cộng lớn trong tầm giá là máy được trang bị 16GB RAM DDR5 bus 5600 MT/s, giúp trải nghiệm mượt mà ngay từ đầu mà không cần nâng cấp gấp, đặc biệt trong bối cảnh giá RAM đang tăng cao. Máy sử dụng 2 khe RAM với 1 thanh 16GB, cho phép nâng cấp tối đa lên 96GB khi cần thiết.

Ngoài ra, Victus 15 còn đi kèm với SSD 512GB PCIe Gen4 NVMe, mang lại tốc độ truy xuất nhanh chóng, giúp khởi động máy, mở game và phần mềm gần như tức thì. Màn hình 15.6 inch Full HD IPS với tần số quét 144Hz đáp ứng tốt nhu cầu chơi game nhịp độ cao, cùng độ sáng 300 nits đủ dùng trong môi trường trong nhà.

Về thời lượng pin, máy trang bị viên pin 52.5Wh, cho thời gian sử dụng thực tế khoảng 4 giờ với các tác vụ nhẹ. Hệ thống cổng kết nối đầy đủ gồm USB-A, USB-C hỗ trợ DisplayPort, HDMI 2.1 và LAN RJ-45, thuận tiện cho cả chơi game lẫn làm việc với màn hình ngoài.

HP Victus 15-FB3116AX BX8U4PA thực sự là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một laptop gaming với giá cả phải chăng nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ.

ASUS TUF Gaming F16 FX607VU-RL045W

ASUS TUF Gaming F16 mang đậm tinh thần bền bỉ của dòng TUF. Với mức giá khoảng 25,2 triệu đồng, sản phẩm này hướng đến những người dùng ưu tiên hiệu suất ổn định và độ bền cao, phù hợp cho việc sử dụng lâu dài mà không lo lắng về hỏng hóc.

TUF Gaming F16 được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5-210H và card đồ họa RTX 4050 6GB GDDR6 với TGP cao, giúp máy vượt trội hơn hẳn so với các mẫu sử dụng RTX 3050. Với mức TGP lên đến 140W, laptop này có khả năng xử lý các game AAA ở thiết lập cao, đồng thời tận dụng công nghệ DLSS và Ray Tracing để nâng cao trải nghiệm hình ảnh và hiệu suất. Hỗ trợ AI với 194 TOPs cũng giúp máy sẵn sàng cho các ứng dụng AI ngày càng phổ biến.

Điểm mạnh của TUF F16 không chỉ nằm ở GPU mà còn ở khả năng duy trì hiệu năng lâu dài. Hệ thống tản nhiệt được tối ưu hóa, giúp máy hoạt động ổn định khi chơi game nặng hoặc làm việc liên tục, hạn chế tình trạng tụt xung sau thời gian dài sử dụng. Máy đi kèm 16GB RAM DDR5-5600, có thể nâng cấp tối đa lên 64GB, cùng hai khe SSD M.2, rất phù hợp cho người dùng có kế hoạch nâng cấp trong tương lai.

Màn hình 16 inch với độ phân giải Full HD (1920 x 1200) và tỉ lệ 16:10 mang lại không gian hiển thị rộng rãi cho cả chơi game lẫn làm việc. Tần số quét 144Hz và hỗ trợ G-Sync giúp trải nghiệm chơi game trở nên mượt mà và ổn định, đúng chất TUF. Mặc dù màu sắc không phải là điểm mạnh, nhưng với game thủ, độ mượt và ổn định là yếu tố quyết định.

Một điểm cộng đáng chú ý khác của ASUS TUF Gaming F16 là tính di động. Với trọng lượng khoảng 2,2 kg và độ dày 22,1 mm, máy khá gọn gàng trong phân khúc laptop gaming 16 inch sử dụng GPU RTX 4050 TGP cao. Điều này giúp F16 không gây cảm giác nặng nề khi mang theo hàng ngày, phù hợp cho những ai vừa chơi game vừa cần di chuyển giữa nhà, trường học hoặc nơi làm việc.

Thời lượng pin thực tế với viên pin 56Wh rơi vào khoảng 4 đến 4,5 giờ cho các tác vụ nhẹ. Bù lại, máy hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp 50% pin chỉ trong khoảng 30 phút, rất tiện lợi khi cần di chuyển gấp. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc laptop gaming bền bỉ, ít rủi ro và có thể sử dụng lâu dài, TUF Gaming F16 là lựa chọn đáng tin cậy.

Hệ thống cổng kết nối của máy cũng rất đầy đủ, bao gồm Thunderbolt 4 tốc độ cao, USB-C hỗ trợ sạc và xuất hình, HDMI 2.1, LAN RJ45 cùng nhiều cổng USB-A, đáp ứng tốt nhu cầu kết nối thiết bị ngoại vi và màn hình ngoài.

Acer Gaming Nitro V 15 ProPanel ANV15-41-R0Y4

Acer Nitro V 15 ProPanel nổi bật trong phân khúc laptop gaming tầm trung nhờ vào màn hình chất lượng cao, điều mà nhiều sản phẩm khác thường xem nhẹ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những game thủ đặt nặng trải nghiệm hình ảnh, từ độ mượt mà đến độ chính xác về màu sắc. Máy có giá bán khoảng 25,7 triệu đồng.

Laptop này được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen 7 7735HS với 8 nhân và 16 luồng, mang lại khả năng đa nhiệm ấn tượng. Kết hợp với card đồ họa RTX 4050 6GB GDDR6, Nitro V 15 ProPanel có thể xử lý mượt mà các tựa game AAA ở thiết lập cao. Cấu hình này cũng đáp ứng tốt nhu cầu của những người vừa chơi game vừa thực hiện các tác vụ chỉnh sửa ảnh hay dựng video.

Máy đi kèm 16GB RAM DDR5, có thể nâng cấp lên đến 96GB, cùng với ổ SSD 512GB PCIe NVMe, cho phép mở rộng tối đa lên tới 4TB. Điều này mang lại sự thoải mái cho người dùng có nhu cầu lưu trữ nhiều game hoặc sử dụng lâu dài.

Điểm nhấn lớn nhất của Nitro V 15 ProPanel chính là màn hình 15.6 inch Full HD với tần số quét lên đến 180Hz. Tấm nền IPS với độ sáng 300 nits và độ phủ màu sRGB 100% mang đến hình ảnh sống động và màu sắc chính xác, vượt trội hơn so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc. Đây là một lợi thế lớn cho những game thủ khó tính về hình ảnh.

Về thời lượng pin, máy trang bị viên pin 57Wh, cho khoảng 3.5 giờ sử dụng nhẹ. Tuy nhiên, với adapter 135W, Nitro V 15 ProPanel vẫn duy trì hiệu suất tốt. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai ưu tiên trải nghiệm hình ảnh và sẵn sàng chấp nhận một chút hy sinh về thời gian sử dụng pin.