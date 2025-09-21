Nhu cầu bùng nổ, iPhone 17 khiến Apple "trở tay không kịp"

Theo báo cáo từ The Information, Apple đang gia tăng sản xuất mẫu iPhone 17 phiên bản thường để đáp ứng nhu cầu cao bất ngờ từ thị trường.

iPhone 17 nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng.

Cụ thể, sau khi ghi nhận lượng đơn đặt hàng mạnh mẽ ngay khi sản phẩm bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước vào ngày 12/9, Apple đã yêu cầu hai nhà cung cấp chính của mình tăng cường sản lượng. Một trong những nhà lắp ráp iPhone tại Trung Quốc là được yêu cầu nâng sản lượng hàng ngày lên khoảng 40%, trong khi một nhà cung cấp linh kiện phi điện tử cũng được yêu cầu tăng sản lượng khoảng 30%.

Mặc dù mang lại sự thành công mạnh về doanh số, iPhone 17 có thể tác dụng ngược khi mang đến những thách thức cho các mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Doanh số tăng trưởng của phiên bản tiêu chuẩn có thể ảnh hưởng đến doanh thu và biên lợi nhuận gộp của Apple trong quý 3, khi mà công ty đã phân bổ 25% công suất sản xuất cho mẫu máy tiêu chuẩn, 10% cho iPhone Air, và 65% cho các mẫu iPhone Pro.

Điều đáng chú ý, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn đã được trang bị nhiều tính năng hấp dẫn, bao gồm màn hình ProMotion với tần số quét 120Hz và dung lượng lưu trữ cơ bản tăng lên 256 GB, nhưng mức giá vẫn giữ nguyên là 799 USD. So với iPhone 17 Pro, mẫu tiêu chuẩn này rẻ hơn 300 USD nhưng vẫn mang lại trải nghiệm tương tự. Tại Việt Nam, giá của iPhone 17 từ 24,99 triệu đồng, trong khi giá iPhone 17 Pro từ 34,99 triệu đồng.

So với iPhone 16 cùng mức giá vào năm ngoái, cải tiến của iPhone 17 là vô cùng ấn tượng.

Cả iPhone 17 và 17 Pro đều có thông số kỹ thuật màn hình tương đương, vì vậy nếu chỉ cần một chiếc điện thoại với màn hình lớn hơn hoặc tốc độ làm mới nhanh hơn, iPhone 17 cũng có thể đáp ứng tốt. Đối với nhu cầu sử dụng thông thường như nhắn tin, gọi điện, lướt web và xem video, iPhone 17 sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho hầu hết người dùng, cùng với dung lượng pin được nâng cấp so với dòng iPhone 16.

Sự thành công của iPhone 17 cho thấy rằng khi người dùng được cung cấp những nâng cấp phù hợp, họ sẵn sàng chi tiền cho sản phẩm, ngay cả khi giá bán có thể cao hơn.