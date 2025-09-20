iPhone 17 khiến Samsung và Google phải bẽ mặt

Dù có nhiều lời chế giễu về các quyết định của Apple, như việc giới thiệu iPhone Air hay những tính năng bất ngờ, mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy ghen tị và ngưỡng mộ về sức ảnh hưởng của công ty đối với ngành công nghiệp điện thoại.

iPhone 17 sẽ đặt ra tiêu chuẩn mới về bộ nhớ trong smartphone cao cấp.

Một trong những điểm nổi bật trong sự kiện gần đây là việc iPhone 17 đã nâng dung lượng lưu trữ khởi điểm lên 256 GB - một bước đi mà người dùng đã chờ đợi từ lâu và nhiều khả năng sẽ tạo ra một tiêu chuẩn mới trong ngành công nghiệp.

Khi Apple chính thức biến 256 GB trở thành tiêu chuẩn, nó sẽ sớm là chuẩn mực tại nhiều thị trường khác nhau. Điều này khiến mức bộ nhớ trong khởi điểm 128 GB trên các mẫu Galaxy S25 và Pixel 10 trở nên “quê mùa”, buộc Samsung và Google phải điều chỉnh sản phẩm của họ để không bị tụt lại phía sau.

Rõ ràng, việc giữ nguyên dung lượng 128 GB trên những chiếc điện thoại có giá trên 20 triệu đồng là điều không hợp lý. Người dùng sẽ phải quản lý bộ nhớ một cách chặt chẽ, điều này làm giảm trải nghiệm sử dụng, đặc biệt khi các tính năng như camera chất lượng cao hay khả năng chơi game mạnh mẽ đều cần nhiều bộ nhớ hơn.

Các tính năng hiện đại rõ ràng cần bộ nhớ trong lớn hơn.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 70% người dùng không hài lòng với dung lượng 128 GB, nghĩa là nhu cầu về dung lượng lớn hơn là rất rõ ràng. Việc yêu cầu người dùng trả thêm tiền cho các tùy chọn lưu trữ cao hơn là một chiến lược kinh doanh không công bằng.

Chênh lệch giá giữa thẻ nhớ microSD 128 GB và 256 GB là khoảng 200.000 đồng, nhưng nhiều công ty lại lợi dụng điều này để tăng giá nâng cấp lên 2 triệu đồng hoặc 3 triệu đồng. Khi khe cắm thẻ nhớ microSD biến mất, các công ty đã bắt đầu áp dụng chiến lược lưu trữ phân tầng để tối đa hóa lợi nhuận. Điều này đã trở thành một chuẩn mực, và người tiêu dùng dường như đã chấp nhận việc phải trả giá cao để sử dụng đầy đủ các tính năng của điện thoại.

Đó không phải là điều hợp lý, đặc biệt khi chúng ta đã từng thấy các gói dung lượng lưu trữ lớn hơn là chiêu bài của các hãng điện thoại. Kết quả là, vào năm 2026, các mẫu điện thoại như Galaxy S26 và Pixel 11 sẽ có dung lượng khởi điểm từ 256 GB. Điều này sẽ giúp người dùng không còn phải lo lắng về việc thiếu không gian lưu trữ cho ảnh, video và các ứng dụng.

Người dùng sẽ không còn phải bị ép buộc chi thêm tiền cho các mẫu bộ nhớ trong lớn hơn nữa.

Apple đã có một bước đi đúng đắn khi nâng dung lượng lưu trữ khởi điểm lên 256 GB. Dù không hiểu lý do tại sao họ không thực hiện điều này sớm hơn, nhưng rõ ràng mọi người đã rất vui khi Apple thực hiện điều này, mang đến một tiêu chuẩn lưu trữ mới. Giờ đây, áp lực đang đặt lên vai Samsung và Google để theo kịp xu hướng này trước khi năm 2026 đến.