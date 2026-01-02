Người dùng iPhone 17 Pro phản ánh lỗi loa phát tiếng rè khi sạc

Nhiều người dùng đã báo cáo về sự cố xảy ra trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, đề cập vấn đề liên quan đến âm thanh phát ra từ loa khi thiết bị đang được sạc.

Tiếng rè phát ra từ loa dưới của iPhone 17 Pro

Nhiều người dùng báo cáo rằng họ đã nghe thấy tiếng rè hoặc tiếng rít từ loa trong quá trình sạc. Theo thông tin từ MacRumors, các phản ánh về hiện tượng này đã xuất hiện trên nhiều diễn đàn, bao gồm Reddit và Cộng đồng hỗ trợ của Apple. Người dùng mô tả âm thanh giống như tiếng nhiễu của một chiếc radio cũ. Một số người cho biết tiếng ồn này vẫn xuất hiện ngay cả khi không có âm thanh nào được phát, trong khi những người khác nghe thấy tiếng rè khi giảm âm lượng.

Đáng chú ý, vấn đề đã được ghi nhận từ tháng 9, chỉ vài ngày sau khi dòng iPhone 17 ra mắt, nhưng Apple vẫn chưa đưa ra giải pháp. Một số người dùng đã đổi thiết bị nhưng vẫn gặp phải tình trạng tương tự. Hơn nữa, loại bộ sạc không phải là nguyên nhân vì tiếng ồn vẫn xuất hiện ngay cả khi sử dụng bộ sạc chính hãng của Apple. Mặc dù bộ sạc MagSafe không khắc phục hoàn toàn vấn đề, người dùng cho biết tiếng ồn có phần nhỏ hơn.

Theo các nguồn tin, Apple đang nỗ lực khắc phục sự cố. Một người dùng trên Reddit đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của công ty và được thông báo rằng vấn đề đã được chuyển đến các kỹ sư của Apple. Nếu có bản vá lỗi phần mềm, nó có thể được tích hợp trong bản phát hành iOS 26.3 mà công ty dự kiến ra mắt trong vài tuần tới.

Lỗi kỹ thuật không phải là điều hiếm gặp trong mỗi lần ra mắt iPhone nhưng thường nhận được sự chú ý lớn do sự phổ biến của sản phẩm. Ngay cả một vấn đề nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến một lượng lớn người dùng.