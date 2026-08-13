Nước lạnh hay nước nóng tốt hơn khi giặt quần áo?

Thời kỳ phải giặt quần áo bằng cách đun sôi trong nồi lớn với xà phòng kiềm đã qua. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ giặt giũ, việc làm sạch quần áo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều bằng việc lựa chọn nhiệt độ qua tính năng tích hợp. Nhiều người vẫn tin rằng nước nóng sẽ giúp giặt sạch hơn, nhưng điều này không hoàn toàn chính xác.

Tưởng nước nóng giặt sạch hơn, nhưng chuyên gia lại khuyên điều ngược lại.

Các chuyên gia giặt ủi đến từ New York (Mỹ) chia sẻ, nước lạnh không chỉ hiệu quả mà còn có nhiều lợi ích hơn so với nước nóng. Nước lạnh nhẹ nhàng hơn với sợi vải, giúp ngăn ngừa hiện tượng phai màu và co rút vải. Một chuyên gia cho biết: “Nghiên cứu cho thấy nước nóng có thể làm hư hỏng vải và làm mất màu sớm”.

Ngoài ra, việc giặt bằng nước lạnh cũng giúp tiết kiệm chi phí điện nước. Theo Viện Vệ sinh Mỹ, khoảng 90% năng lượng mà máy giặt sử dụng là để làm nóng nước. Sử dụng nước lạnh không chỉ giảm hóa đơn tiền điện mà còn giảm lượng khí thải carbon, rất tốt cho môi trường.

Tuy nhiên, nước lạnh không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu quần áo bám nhiều bụi bẩn, dầu mỡ hoặc vi khuẩn, nước nóng sẽ là lựa chọn phù hợp hơn. Các chuyên gia khuyên người dùng nên sử dụng nước nóng để khử trùng quần áo, đặc biệt là với các vật dụng như ga trải giường, khăn tắm hay tã vải dính máu hoặc dịch cơ thể.

Đôi khi, việc giặt giũ vẫn cần đến nước nóng.

Để giặt quần áo hiệu quả bằng nước lạnh, người dùng nên xử lý trước các vết bẩn bằng chất tẩy vết bẩn gốc enzyme và sử dụng nước giặt dạng lỏng. Nếu quần áo có nhiều vết bẩn, hãy chọn chu trình giặt dài hơn để đạt được kết quả tốt nhất.

Tóm lại, việc lựa chọn giữa nước lạnh và nước nóng khi giặt quần áo phụ thuộc vào loại vải và mức độ bẩn của quần áo, do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng để bảo vệ quần áo và tiết kiệm chi phí.