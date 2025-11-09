Nhiều điện thoại chơi game giảm giá đậm sâu dịp 11.11

Nhiều mẫu smartphone dù không phải điện thoại chơi game chuyên dụng nhưng vẫn có cấu hình đủ mạnh để chơi game cực "mượt". Đa số chúng đều có chip khỏe, màn hình lớn, siêu mượt và thời lượng pin dài.

Hiện tại, nhiều sản phẩm đang được giảm giá mạnh mẽ, là cơ hội tốt để các game thủ nghiệp dư "lên đời".

1. iPhone 16 Pro Max (giảm tới 4 triệu đồng)

Giá bán từ: 30,39 triệu đồng

Ứng cử viên đầu tiên là iPhone 16 Pro Max, đang được giảm tới 4 triệu đồng so với thời điểm mới bán ra. So với iPhone 17 Pro Max, cấu hình của iPhone 16 Pro Max (với chip A18 Pro và RAM 8GB) cũng không hề kém cỏi, chơi tốt mọi game nặng nhất. Màn hình 6,9 inch cùng độ sáng cao, tốc độ làm mới 120Hz sẽ cho phép người dùng có trải nghiệm cực "đã".

iPhone 16 Pro Max.

Chưa hết, thời lượng pin của mẫu smartphone cao cấp này cũng rất ấn tượng, có thể sử dụng tới 2 ngày. Cuối cùng, thiết lập camera 48MP + 48MP + 12MP cũng cho phép chủ nhân của iPhone 16 Pro Max chụp ảnh và quay video cực đẹp trong nhiều điều kiện ánh sáng.

2. Xiaomi 14T Pro 5G (giảm tới 3,3 triệu đồng)

Giá bán từ: 14,39 triệu đồng

Mặc dù là 1 smartphone tầm trung nhưng Xiaomi 14T Pro 5G vẫn ghi điểm trong lòng các game thủ nhờ được tích hợp các thông số kỹ thuật mạnh mẽ. Cụ thể, máy được trang bị chip MediaTek Dimensity 9300+ "trâu", màn hình 6,67 inch siêu sáng với tốc độ làm mới cao 144 Hz.

Xiaomi 14T Pro 5G.

Chưa hết, Xiaomi còn đưa viên pin 5000 mAh vào thiết bị của mình, mang tới thời lượng pin dài. Khả năng sạc pin 120W siêu nhanh cũng là ưu điểm của máy. Độ phân giải của cụm camera sau (50MP + 50MP + 12MP) trên Xiaomi 14T Pro 5G dễ dàng thỏa mãn nhiều nhu cầu chụp ảnh. Bộ nhớ trong lên tới 512GB sẽ cho phép người dùng thoải mái lưu trữ hình ảnh cũng như video.

3. Sony Xperia 1VI (giảm tới 10 triệu đồng)

Giá bán từ: 22,99 triệu đồng

Sony Xperia 1VI dù không phổ biến nhưng vẫn là 1 lựa chọn tuyệt vời để chơi game. Máy cũng đang được giảm giá cực đậm trong dịp này. Xét về cấu hình, điện thoại Sony không có điểm nào để chê, tích hợp con chip Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12GB, màn hình 6,5 inch siêu mượt mà.

Sony Xperia 1VI.

Chưa hết, Sony Xperia 1VI có viên pin dung lượng lớn - 5000 mAh, cho trải nghiệm chơi game liền mạch hơn. Cụm 3 camera sau chất lượng 52MP + 12MP + 48MP sẽ đem lại ảnh chụp đẹp và sống động trong nhiều bối cảnh khác nhau.

4. HONOR 400 Pro 5G (giảm tới 1,7 triệu đồng)

Giá bán từ: 16,99 triệu đồng

Sở hữu chiếc điện thoại này của Honor, người dùng có thể yên tâm chơi game hàng tiếng đồng hồ với viên pin 6000 mAh. Đồng thời, con chip Snapdragon 8 Gen 3 bên trong cũng "xử đẹp" nhiều tựa game nặng. Phía trước, màn hình 6,7 inch với độ phân giải 1,5K và tốc độ làm mới cao sẽ cung cấp trải nghiệm xem cực "chất".

HONOR 400 Pro 5G.

Một điểm cộng khác của HONOR 400 Pro 5G là tốc độ sạc cực nhanh - 100W, giúp các game thủ không bị gián đoạn cuộc vui. Camera chính 200MP của máy cũng cho phép chụp ảnh đêm siêu nét, cân mọi điều kiện chụp phức tạp.

5. Xiaomi POCO X7 Pro 5G (giảm tới 900 nghìn đồng)

Giá bán từ: 9,09 triệu đồng

Xiaomi POCO X7 Pro 5G là gợi ý điện thoại chơi game giá phải chăng nhất trong danh sách này. Sản phẩm được tích hợp chip xử lý Dimensity 8400-Ultra nên cân được mọi tựa game phổ biến, màn hình 6,67 inch siêu lớn với tốc độ làm mới 120Hz cũng mang lại chi tiết vô cùng sắc nét và chân thực khi chơi game.

Xiaomi POCO X7 Pro 5G .

Viên pin siêu lớn - 6000 mAh cùng khả năng sạc 90W sẽ đảm bảo cung cấp thời lượng pin dài và rút ngắn thời gian sạc xuống đáng kể. Ngoài ra, sản phẩm còn có thiết kế tông màu vàng - đen, đem lại cảm nhận khá "ngầu" cho chủ nhân.