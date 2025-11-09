Có nên rút sạc điện khi không sử dụng?

Carl Murawski – thợ điện được chứng nhận tại Mỹ – cho biết rút sạc khỏi ổ điện là một thói quen tốt, giúp giảm nguy cơ cháy nổ và bảo vệ thiết bị trước các sự cố điện áp. “Hai lý do chính là an toàn trước dòng điện tăng đột ngột và nguy cơ cháy nổ do sạc hoạt động liên tục”, ông nói.

Không chỉ giảm nguy cơ cháy nổ, việc rút sạc khỏi ổ điện còn mang lại nhiều lợi ích khác như tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường và giúp bộ sạc bền hơn theo thời gian.

Rút phích sạc khi không sử dụng mang lại nhiều lợi ích cho người dùng. Ảnh: How To Geek

1. Bảo vệ thiết bị khỏi dòng điện tăng đột ngột

Các đợt tăng điện áp có thể dễ dàng làm hỏng những thiết bị điện tử nhạy cảm. Theo Murawski, đây không phải là hiện tượng “chỉ xảy ra với người khác”. Trên thực tế, mỗi năm, khoảng một nửa số hộ gia đình tại Mỹ từng gặp phải hiện tượng tăng áp bất ngờ.

Nguyên nhân có thể do thời tiết, sự cố lưới điện, hoặc do nhu cầu điện năng tăng cao – đặc biệt trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiêu thụ lượng điện khổng lồ. Ông cảnh báo: “Các đợt tăng áp sẽ còn xảy ra thường xuyên hơn khi nhu cầu năng lượng vượt quá khả năng cung cấp”.

2. Giảm nguy cơ cháy nổ

Sạc cắm liên tục có thể gây ra quá nhiệt, từ đó dẫn đến cháy. Ethan Heine – chuyên gia năng lượng và Giám đốc điều hành công ty Suntrek Solar – chia sẻ: “Việc rút phích sạc giúp loại bỏ nguy cơ cháy từ adapter, đặc biệt khi chúng trở nên quá nóng do sử dụng liên tục”.

Rủi ro này càng cao với những thiết bị tiêu thụ điện lớn như xe đạp điện, xe scooter – đặc biệt khi dùng chung với sạc không tương thích hoặc hàng kém chất lượng.

3. Tiết kiệm điện và giảm chi phí

Ngay cả khi không sạc thiết bị, các bộ sạc vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ – gọi là “điện rò” (phantom power). Heine cho biết: “Mỗi sạc có thể sử dụng từ 0,1 đến 0,5 watt/giờ khi vẫn cắm trong ổ điện, dù không kết nối với thiết bị nào”.

Mức tiêu thụ này tuy nhỏ, nhưng nếu bạn có nhiều sạc trong nhà, tổng lượng điện rò có thể đáng kể. Ông ước tính, việc rút toàn bộ sạc không dùng đến có thể giúp tiết kiệm khoảng 20 - 40 USD mỗi năm.

Murawski bổ sung: “Một số sạc, đặc biệt là sạc laptop hoặc sạc công suất lớn, thậm chí có thể khiến hóa đơn điện tăng rõ rệt – nhất là với các mẫu đời cũ”.

4. Tăng tuổi thọ cho bộ sạc

Không chỉ bảo vệ thiết bị, việc rút sạc còn giúp chính bộ sạc hoạt động bền hơn. Heine giải thích: “Khi không phải duy trì nhiệt lượng và dòng điện liên tục, linh kiện bên trong sạc sẽ ít bị xuống cấp hơn, kéo dài tuổi thọ đáng kể”.

Nên rút sạc nào và nên giữ sạc nào cắm điện?

Không phải tất cả các bộ sạc đều cần rút ra. Các chuyên gia khuyên nên xem xét theo mức độ cần thiết và rủi ro.

Heine khuyến nghị giữ cắm điện với các thiết bị cần hoạt động liên tục như: Camera an ninh, chuông cửa có hình, hệ thống chiếu sáng thông minh; các thiết bị y tế hoặc thiết bị hỗ trợ sức khỏe tại nhà; bộ sạc bàn chải điện hoặc thiết bị nhỏ tiêu thụ điện thấp.

Murawski bổ sung rằng những thiết bị duy trì điện năng ổn định cho pin như bộ sạc duy trì (battery maintainer) cũng có thể cắm liên tục mà không đáng lo ngại.

Ngược lại, Murawski khuyến cáo, các bộ sạc công suất lớn hoặc sạc cho thiết bị có pin dung lượng cao như xe đạp điện, xe scooter, hoverboard nên được rút ra ngay sau khi sạc xong để tránh cháy nổ.

Tương tự, sạc cho dụng cụ điện (power tools), sạc nhanh cho điện thoại, sạc laptop và các bộ sạc USB nhiều cổng cũng nằm trong danh sách nên rút.

Heine nhấn mạnh: “Những loại sạc này gây ra mức tiêu thụ điện ngầm lớn nhất, nên tốt nhất hãy rút phích ra sau khi sạc xong”.

Ngoài ra, các thiết bị như máy pha cà phê kỹ thuật số, máy in, máy chơi game cũng nên ngắt điện khi không sử dụng thường xuyên để giảm điện năng dự phòng.

Theo Murawski, một nguyên tắc đơn giản là: “Bất kỳ thiết bị nào tạo ra nhiệt đều tiềm ẩn nguy cơ cháy”. Vì vậy, sau khi sử dụng, cần rút điện ngay đối với: Máy sấy tóc, máy uốn tóc; chăn điện, đệm điện; quạt sưởi hoặc máy sưởi di động.

"Đây là biện pháp an toàn đơn giản nhưng rất hiệu quả – chỉ cần bỏ ra vài giây để rút phích cắm, bạn có thể ngăn ngừa những rủi ro lớn”, ông nói.

Murawski tổng kết: “Nếu bạn chỉ có vài bộ sạc quanh nhà, hãy rút hết chúng ra khi không cần thiết. Thói quen nhỏ này giúp bạn an tâm hơn rất nhiều”.