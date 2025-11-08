Honor 500 Pro hé lộ cấu hình với pin 8.000 mAh, camera chính 200MP

Dòng sản phẩm Honor 500 dự kiến sẽ ra mắt trước thời điểm cuối năm 2025, và thông tin rò rỉ về mẫu điện thoại này ngày càng gia tăng. Mới đây, một bản thiết kế sơ bộ của Honor 500 đã được tiết lộ, cùng với danh sách điểm chuẩn Geekbench xác nhận chipset của máy.

Ảnh minh họa

Theo nguồn tin đáng tin cậy Digital Chat Station, Honor 500 Pro sẽ sở hữu màn hình 6,5 inch được bao bọc trong khung kim loại, tích hợp máy quét vân tay siêu âm để tăng cường bảo mật. Về chipset, Honor 500 Pro sẽ được trang bị Snapdragon 8 Elite, trong khi phiên bản tiêu chuẩn Honor 500 sẽ sử dụng Snapdragon 8s Gen 4, như đã được xác nhận trong các thông tin trước đó.

Honor 500 Pro cũng được cho là sẽ có hệ thống ba camera, bao gồm cảm biến chính 200 megapixel, ống kính tele tiềm vọng và một ống kính góc siêu rộng. Cả hai phiên bản của dòng sản phẩm này dự kiến sẽ có thiết kế tương tự nhau, với điểm khác biệt chính nằm ở số lượng camera. Dung lượng pin của cả hai mẫu điện thoại được cho là 8.000 mAh.

Về thông số kỹ thuật, Honor 500 bản tiêu chuẩn được đồn đoán sẽ có màn hình tương tự với độ phân giải 1,5K, camera kép 200MP và hỗ trợ sạc nhanh 100W. Cả hai điện thoại dự kiến sẽ được ra mắt tại Trung Quốc vào cuối tháng này, tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin về việc liệu dòng Honor 500 có được phát hành ra thị trường toàn cầu hay không.