HyperOS 3 sắp "đổ bộ" thêm một loạt thiết bị Xiaomi

Xiaomi đã âm thầm khởi động quá trình thử nghiệm HyperOS 3, phiên bản hệ điều hành mới nhất dựa trên nền tảng Android 15. Tin vui là một loạt thiết bị đang được "nếm" bản dựng sớm, nhưng tin buồn là đối với nhiều người dùng, đây cũng chính là bản nâng cấp phần mềm lớn cuối cùng mà họ nhận được.

HyperOS 3 sắp có mặt trên một loạt thiết bị Xiaomi.

Theo nhật ký thử nghiệm nội bộ từ Cộng đồng Mi (Mi Community), những mẫu máy sau đây đã được xác nhận đang chạy các bản dựng HyperOS 3 đầu tiên:

- Dòng Redmi Note 13 5G (toàn cầu, EEA, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc)

- POCO F5 Pro / Redmi K60 (toàn cầu + Trung Quốc)

- Xiaomi 13 Lite / Civi 2 (EEA)

- Xiaomi MIX FOLD 2

- Xiaomi 12T Pro / Redmi K50 Ultra

- Xiaomi 12 Pro / 12S Ultra / 12

- Redmi K60 Pro

- Xiaomi Civi 3

- Redmi Note 12T Pro

- Xiaomi Pad 6 Pro

Trong danh sách này, Redmi Note 13 5G dường như là thiết bị "về đích" sớm nhất, với bản dựng OS3.0.0.2.VNQMIXM đã ở trạng thái gần ổn định và có thể sớm được phát hành công khai.

Tuy nhiên, "niềm vui ngắn chẳng tày gang". Theo dự đoán từ trang XiaomiTime, đối với phần lớn các thiết bị trong danh sách trên (đặc biệt là các dòng flagship cũ như Xiaomi 12 series, K50 Ultra), HyperOS 3 sẽ là bản cập nhật lớn cuối cùng.

Điều này có nghĩa là sau khi lên HyperOS 3, thiết bị sẽ không nhận được HyperOS 3.1. Đồng nghĩa với việc không được nâng cấp lên Android 16 và sẽ không có thêm tính năng mới nào, mà có thể chỉ tiếp tục nhận các bản vá bảo mật.

Nếu điện thoại của bạn không có tên trong danh sách thử nghiệm ở thời điểm hiện tại, khả năng nó được "lên đời" HyperOS 3 là vô cùng mong manh.

Giao diện điện thoại Xiaomi chạy HyperOS 3.

Mặc dù HyperOS 3 hứa hẹn mang lại những cải tiến có ý nghĩa như hoạt ảnh mượt mà hơn và xử lý bộ nhớ tốt hơn, đây vẫn là một tin buồn. Nó đánh dấu chương cuối cho những chiếc điện thoại dù phần cứng vẫn còn rất mạnh mẽ, nhưng vòng đời phần mềm đã đi đến hồi kết.