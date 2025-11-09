Google "săn" người xem chặn quảng cáo, YouTube "đứng hình" diện rộng

Sáng sớm ngày 7/11 (theo giờ ET), hàng ngàn người dùng YouTube trên toàn thế giới đã hốt hoảng khi không thể tải được video. Các báo cáo lỗi "YouTube sập" đã tràn ngập trang Down Detector, với đỉnh điểm hơn 1.300 báo cáo chỉ trước 9 giờ sáng. Tuy nhiên, đây dường như không phải là một sự cố kỹ thuật.

YouTube bất ngờ "đứng hình", thủ phạm gây bất ngờ lớn.

Trong khi nhiều người vội kết luận rằng máy chủ của Google gặp vấn đề, cộng đồng Reddit đã nhanh chóng tìm ra một "thủ phạm" khả nghi hơn. Theo phân tích của người dùng (và được Windows Central ghi nhận), sự cố này không phải là sập máy chủ, mà là một đòn tấn công mới của Google trong cuộc chiến chống lại trình chặn quảng cáo.

Bằng chứng rõ ràng nhất là vấn đề dường như tập trung chủ yếu vào trình duyệt Opera GX, vốn là một trình duyệt nổi tiếng với việc tích hợp sẵn trình chặn quảng cáo. Nhiều người dùng báo cáo rằng YouTube "tê liệt" hoàn toàn trên Opera GX, nhưng lại hoạt động bình thường trên các trình duyệt khác.

Các báo cáo mâu thuẫn sau đó cho thấy vấn đề còn lan rộng hơn, bất kỳ trình duyệt nào dựa trên nền tảng Chromium (như Chrome, Edge, Brave...) mà có đăng nhập tài khoản Google và đang bật chặn quảng cáo đều gặp phải tình trạng tải video cực kỳ chậm hoặc không thể tải được.

Hiện tại, cả Google và YouTube đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào, nên tất cả vẫn dừng ở mức suy đoán dựa trên trải nghiệm đồng loạt của người dùng.

Đây chỉ là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến trường kỳ giữa YouTube và người dùng thích "coi video chùa". Gã khổng lồ video này đã và đang sử dụng mọi biện pháp, từ làm chậm trang web đến hiển thị pop-up cảnh báo, để thúc đẩy người dùng chuyển sang đăng ký gói YouTube Premium.

Công ty thậm chí đã tung ra các gói linh hoạt hơn, như gói "Premium Lite" với chi phí thấp hơn, nhằm tối đa hóa doanh thu.

YouTube luôn tìm cách để thúc đẩy người dùng nâng cấp gói Premium.

Mặc dù Google siết chặt, một số người dùng vẫn tìm ra cách "lách luật". Các báo cáo cho thấy việc truy cập YouTube mà không đăng nhập tài khoản Google, hoặc chuyển sang sử dụng trình duyệt Firefox (vốn không dùng nhân Chromium) kèm ad blocker, vẫn cho trải nghiệm bình thường.

Cuối cùng, lựa chọn vẫn thuộc về người dùng khi chọn nhượng bộ và trả tiền cho Premium, hoặc tiếp tục "trò chơi mèo vờn chuột", né tránh các bản cập nhật siết chặt của YouTube. Nhưng chắc chắn, đây không phải là lần cuối cùng người dùng trình chặn quảng cáo nhìn thấy YouTube "bất ngờ" gặp sự cố.