Nhà thiết kế logo Apple lên tiếng: Hé lộ toàn bộ sự thật về quả táo cắn dở

Là một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất hành tinh, nhưng logo "quả táo cắn dở" của Apple vẫn ẩn chứa một câu hỏi lớn: Miếng cắn đó có ý nghĩa gì? Từ giai thoại về Isaac Newton, câu chuyện Adam - Eva cho đến lời tri ân bi thảm dành cho Alan Turing, rất nhiều giả thuyết đã ra đời. Nhưng đâu mới là sự thật?

Trong suốt nhiều năm, có vô số câu chuyện đã được thêu dệt để lý giải cho miếng cắn trên logo của Apple, mỗi câu chuyện lại mang một tầng ý nghĩa sâu sắc và ly kỳ riêng.

Logo trái táo cắn dở của Apple khiến nhân loại đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau.

Nhiều người tin rằng logo này có liên quan đến những nhân vật vĩ đại. Giả thuyết về Isaac Newton và quả táo rơi truyền cảm hứng cho định luật vạn vật hấp dẫn là một ví dụ, mặc dù nó chỉ đúng với logo đầu tiên của Apple vào năm 1976 chứ không phải logo hiện tại. Một giả thuyết khác mang tính biểu tượng hơn, cho rằng đó là hình ảnh trái cấm từ cây tri thức trong câu chuyện của Adam và Eva, tượng trưng cho sự khai sáng và kiến thức.

Tuy nhiên, giả thuyết nổi tiếng và bi thảm nhất chính là lời tri ân dành cho Alan Turing – cha đẻ của ngành khoa học máy tính hiện đại. Turing, một thiên tài đã giải mã mật mã của Đức Quốc xã, đã phải chịu sự ngược đãi tàn nhẫn vì là người đồng tính. Ông qua đời vào năm 1954 do ngộ độc xyanua, bên cạnh một quả táo ăn dở. Nhiều người tin rằng miếng cắn trên logo Apple là để tưởng nhớ đến số phận bi kịch của ông, và dải màu cầu vồng trên logo cũ chính là sự ủng hộ dành cho cộng đồng LGBTQ+.

Câu chuyện về Alan Turing thật sự rất cảm động, đến nỗi chính nhà thiết kế logo, Rob Janoff, cũng thừa nhận đó là "một câu chuyện tuyệt vời". Nhưng đáng tiếc, nó không phải sự thật.

Trong một cuộc phỏng vấn, Janoff đã phá vỡ mọi huyền thoại. Sự thật, như ông nói, thường "đơn giản và hiếm khi thơ mộng". Vậy tại sao lại có miếng cắn? Janoff giải thích lý do vô cùng thực tế, việc ông thêm miếng cắn vào để tạo ra sự khác biệt về tỷ lệ, giúp người nhìn chắc chắn nhận ra đó là một quả táo, chứ không phải một quả cherry hay cà chua.

Chỉ đơn giản, miếng cắn chỉ là một thủ thuật thiết kế để logo dễ nhận biết hơn.

Còn về cách chơi chữ thú vị giữa "bite" (miếng cắn) và "byte" (đơn vị lưu trữ máy tính)? Janoff thừa nhận đó hoàn toàn là một sự trùng hợp may mắn mà một đồng nghiệp đã chỉ ra sau khi thiết kế hoàn thành, chứ không hề có chủ đích từ đầu.

Cuối cùng, câu chuyện về logo Apple là một minh chứng cho thấy đôi khi sự thật lại đơn giản hơn rất nhiều so với những huyền thoại bay bổng mà chúng ta tự thêu dệt. Một quyết định thiết kế thuần túy thực tế đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho những câu chuyện đầy cảm hứng, cho thấy sức mạnh của một biểu tượng vĩ đại.