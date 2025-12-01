Kingston công bố ổ SSD không dây nhỏ ngang USB, dung lượng tới 2TB

Kingston vừa công bố ổ SSD di động có thiết kế không dây đầu tiên của hãng, là Dual Portable SSD. Sở hữu ngoại hình của một chiếc USB truyền thống bên trong lớp vỏ kim loại nhỏ gọn, Dual Portable SSD cho phép truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị trang bị cổng kết nối USB Type-A và cả USB Type-C như laptop, máy tính bàn, thiết bị di động,...

Kingston Dual Portable SSD.

Nhờ trang bị cổng kết nối chuẩn USB 3.2 Gen 2, sản phẩm có tốc độ đọc và ghi tối đa lần lượt là 1.050MB/giây và 950MB/giây. Để nâng cao năng suất và tối ưu hóa quy trình làm việc, giải pháp lưu trữ này sở hữu mức dung lượng lên đến 2TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ các tập tin lớn, hình ảnh độ phân giải cao và video 4K.

Dual Portable SSD có kích thước 71,85mm x 21,1mm x 8,6mm, trọng lượng 13g, chất liệu vỏ kim loại kết hợp nhựa, nhiệt độ hoạt động 0 độ C đến 60 độ C, nhiệt độ lưu trữ -20 độ C đến 85 độ C. Sản phẩm có khả năng tương thích với Windows 11, macOS 13.7.6 trở lên, Linux 4.4x trở lên, ChromeOS, Android và iOS/iPadOS 13 trở lên.

Kingston Dual Portable SSD có các mức dung lượng tùy chọn là 512GB, 1TB và 2TB, giá tham khảo từ 2,6 triệu đồng cho tới 6,35 triệu đồng.