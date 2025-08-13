Apple vừa tạo cơ sở cho một chiếc iPhone “chưa từng có”

Đơn xin cấp bằng sáng chế mới nhất của Apple đã tiết lộ một thiết kế “vỏ kính sáu mặt”, điều này cho thấy tham vọng của công ty trong việc cách mạng hóa thiết bị di động trong tương lai.

iPhone trong tương lai sẽ trông như là "một tấm kính duy nhất".

Kể từ khi ra mắt iPhone X vào năm 2017, Apple đã có những bước tiến trong việc giảm thiểu viền màn hình, tuy nhiên công ty vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn nó sau gần 10 năm ra mắt. Để đạt được mục tiêu này, công ty cần phát triển một màn hình cong ôm trọn các cạnh của thiết bị. Trong khi Samsung đã thử nghiệm với thiết kế này trên dòng Galaxy Edge, Apple có vẻ muốn đi xa hơn khi tạo ra một chiếc iPhone hoàn toàn bằng kính mà không có bất kỳ viền nào.

Điều này được mô tả trong đơn xin cấp bằng sáng chế của Apple, vốn mô tả một thiết bị điện tử với cấu trúc vỏ kính sáu cạnh, bao gồm hai tấm kính và một màn hình cảm ứng bên trong. Thiết kế này cho phép hiển thị nội dung trên mọi cạnh, đồng thời mỗi cạnh đều có khả năng cảm ứng. Mặc dù Apple thừa nhận rằng vỏ kính có thể được tạo thành từ nhiều mảnh ghép, tuy nhiên mục tiêu cuối cùng của công ty là tạo ra một sản phẩm có vẻ ngoài liền mạch, giống như một khối kính duy nhất.

Hơn nữa, thiết bị sẽ được trang bị các lỗ cho micro và loa, điều đó cho thấy sự chú trọng của Apple đến tính năng và thiết kế. Tuy nhiên, sản phẩm này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và có thể mất thời gian trước khi chính thức ra mắt. Trong khi chờ đợi, người dùng có thể mong đợi sự xuất hiện của iPhone 17 Air, mẫu smartphone dự kiến sẽ là chiếc iPhone mỏng nhất mà Apple từng sản xuất với hứa hẹn mang đến cho người dùng một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.