Chuyện thật như đùa: Máy tính chạy tốt Windows 11 dù chỉ có RAM 128 MB

Gần đây, Microsoft đã công bố một số cải tiến đáng chú ý trên Windows 11 26H2 nhằm nâng cao tốc độ và tối ưu hóa mức sử dụng tài nguyên. Một trong những tính năng nổi bật là “khởi chạy ứng dụng nhanh hơn”, với trình duyệt Edge là ứng dụng đầu tiên được hưởng lợi từ cải tiến này. Công ty cho biết khả năng phản hồi của hệ điều hành đã được cải thiện tới 20%, đồng thời giảm mức sử dụng bộ nhớ, vốn là những điều có vẻ trái ngược với trực giác nhưng đã được chứng minh qua thực tế.

Mức RAM sử dụng của Pico11 chỉ là 122 MB.

Mọi thứ được thể hiện khi một người dùng đã thành công trong việc giảm mức sử dụng bộ nhớ RAM xuống chỉ còn 2,5 GB nhờ vào một thủ thuật cài đặt bằng Rufus.

Giờ đây, nhà phát triển Tiny11, NTDEV, còn gây ấn tượng hơn khi phát hành công cụ tạo ISO “nhỏ gọn” mới cho Windows 11 26H2. Đây là công cụ cho phép người dùng loại bỏ các ứng dụng và tính năng không cần thiết từ các file ISO đầy đủ, giúp cài đặt trên các hệ thống có dung lượng ổ cứng và bộ nhớ hạn chế.

NTDEV đã tối ưu hóa Windows 11 26H2 để nó có thể chạy chỉ với 128 MB RAM, một thành tích ấn tượng khi Microsoft yêu cầu cấu hình tối thiểu cho Windows 11 là 4 GB RAM. Mặc dù việc khởi động hệ điều hành và có một bản cài đặt hoàn chỉnh là hai vấn đề khác nhau, nhưng thí nghiệm của NTDEV cho thấy có thể loại bỏ nhiều thành phần trong Windows mà vẫn duy trì được chức năng cơ bản.

NTDEV không phải là cái tên mới mẻ trong lĩnh vực này, bởi trước đây họ đã thành công trong việc chạy Windows 7 với 128 MB RAM và bộ xử lý Pentium 5MHz. Thí nghiệm đó được thực hiện trên trình giả lập 86Box và mất khoảng 28 phút để tải xong màn hình desktop, với hệ thống chạy ở Safe Mode và một số thành phần bị vô hiệu hóa.

Bản cài đặt này cũng chỉ có dung lượng đủ lưu trữ vào một đĩa CD 700 MB.

Với bản thử nghiệm Pico11 mới, NTDEV đã thu nhỏ toàn bộ file ISO cài đặt Windows 11 xuống chỉ còn 699.811.840 byte, đủ nhỏ để nằm gọn trên một đĩa CD-ROM 700MB thông thường, điều mà trước đây dường như không thể với các phiên bản Windows hiện đại. Cấu hình này khởi động vào giao diện desktop Windows 11 quen thuộc, với một số ứng dụng cơ bản như Calculator, Settings, Notepad và Paint vẫn hoạt động. Tuy nhiên, để đạt được mức giảm mạnh như vậy, NTDEV đã loại bỏ Windows Update và các chức năng bảo trì chung.

Ngoài ra, NTDEV cũng đang phát triển một dự án tương tự mang tên Pico11, cho phép người dùng cài đặt các bản thiết lập Windows 11 nhẹ. Người dùng có thể tìm hiểu thêm về tiện ích này trên kho lưu trữ GitHub của Pico11.