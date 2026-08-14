Người dùng “trả giá” vì bỏ quên tính năng quan trọng trên điện thoại

Khi đánh giá thông số kỹ thuật của một chiếc smartphone, kích thước màn hình thường là yếu tố đầu tiên thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, còn nhiều khía cạnh khác cũng quan trọng, đặc biệt là sau khi người dùng đã sở hữu thiết bị.

Màn hình 120Hz sẽ ngốn pin smartphone nhiều hơn.

Hiện nay, nhiều smartphone được trang bị tốc độ làm mới lên đến 120Hz, hoặc thậm chí cao hơn. Điều này có nghĩa là hình ảnh trên màn hình được cập nhật 120 lần mỗi giây. Vậy, liệu màn hình 120Hz có thực sự tạo ra sự khác biệt so với 60Hz hay 90Hz?

Câu trả lời cho câu hỏi này thường là không. Người dùng trung bình thường chỉ thực hiện những tác vụ cơ bản như gọi điện, nhắn tin, lướt mạng xã hội, chụp ảnh hoặc quay video, và sử dụng các ứng dụng nhẹ. Trong những trường hợp này, sự khác biệt giữa các tần số làm mới không quá rõ rệt. Mặc dù có thể nhận thấy một số khác biệt về độ mượt mà ở tần số 120Hz, nhưng điều đó không cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng. Thực tế, nhiều người thậm chí không nhận ra sự khác biệt này.

Tốc độ làm mới cao chủ yếu mang lại lợi ích cho những game thủ yêu cầu cấu hình cao và hình ảnh chất lượng tốt, cũng như cho những người thường xuyên xem phim hoặc chương trình truyền hình. Đối với các tác vụ thông thường, sự khác biệt không đáng kể.

Với những ai quan tâm đến thời lượng pin, việc hạ tần số làm mới màn hình là cần thiết.

Trong khi đó, việc sử dụng tốc độ làm mới tối đa có thể ảnh hưởng đến thời lượng pin. Mặc dù không gây ra vấn đề nghiêm trọng, nhưng nó vẫn có thể làm giảm thời gian sử dụng. Nếu để tốc độ làm mới màn hình cao trong khi chỉ sử dụng điện thoại cho các tác vụ đơn giản, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên cân nhắc giảm tốc độ xuống mức thấp nhất có thể để tiết kiệm pin.