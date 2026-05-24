Smartphone giá chỉ 3 triệu đồng nhưng có pin 6.000 mAh, màn 120Hz

HMD Global vừa ra mắt một chiếc smartphone giá rẻ mới mang tên Vibe 2 5G. Đây là sản phẩm kế nhiệm của HMD Vibe, với mức giá khởi điểm chỉ từ 3 triệu đồng, hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone giá rẻ.

Về thiết kế, HMD Vibe 2 5G sở hữu màn hình LCD 6.745 inch với tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm và cuộn nội dung mượt mà hơn so với các thiết bị 60Hz truyền thống. Tuy nhiên, để giữ mức giá cạnh tranh, độ phân giải của màn hình chỉ dừng lại ở HD+ (720 x 1600 pixel). Điều này có nghĩa là trải nghiệm thao tác sẽ tốt hơn, nhưng độ sắc nét khi xem video hay đọc nội dung chi tiết sẽ không thể sánh với màn hình Full-HD.

Một trong những điểm nổi bật của HMD Vibe 2 5G là viên pin 6.000 mAh, cho phép người dùng sử dụng thoải mái từ một đến hai ngày với các nhu cầu cơ bản như lướt web, xem video, sử dụng mạng xã hội hay gọi điện. Tuy nhiên, tốc độ sạc chỉ đạt 18W, nên thời gian nạp đầy pin sẽ không quá nhanh. HMD cũng tặng kèm củ sạc 18W, ốp lưng và miếng dán màn hình ngay trong hộp, điều này ngày càng hiếm thấy trên thị trường hiện nay.

Về hiệu năng, Vibe 2 5G được trang bị chip Unisoc T8200 5G với tiến trình 6nm, đi kèm tùy chọn RAM 4GB hoặc 6GB và bộ nhớ trong 64GB hoặc 128GB, có thể mở rộng qua thẻ nhớ microSD lên tới 1TB. Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 và cam kết cập nhật bảo mật hàng quý trong vòng 2 năm.

Hệ thống camera của máy bao gồm cảm biến chính 50MP, một cảm biến phụ chưa được công bố nhiều và camera selfie 8MP, đáp ứng nhu cầu gọi video và chụp ảnh cơ bản. Ngoài ra, thiết bị còn giữ lại nhiều tính năng thực dụng như jack tai nghe 3.5mm, cảm biến vân tay cạnh bên, chuẩn chống bụi và kháng nước IP64, cùng trọng lượng 210g.

HMD Vibe 2 5G có ba màu sắc: Tím Cosmic, Xanh Nordic và Hồng Đào. Biến thể tiêu chuẩn 4GB/64GB có giá 10.999 INR (khoảng 3 triệu đồng), trong khi model 4GB/128GB có giá 11.999 INR (khoảng 3,3 triệu đồng).