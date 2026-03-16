Người dùng iPhone và iPad đời cũ nên tải bản cập nhật ngay

Apple vừa công bố bản cập nhật khẩn cấp cho người dùng iPhone và iPad đời cũ, không lâu sau khi công ty phát hành bản cập nhật để khắc phục 39 lỗ hổng bảo mật cho các thiết bị mới hơn.

Theo thông tin từ Apple, bản vá bảo mật này nhằm khắc phục các lỗ hổng liên quan đến mối đe dọa Coruna, vốn cho phép thực thi mã từ xa trên các thiết bị mục tiêu, từ đó ảnh hưởng đến tính bảo mật dữ liệu của người dùng.

Các mẫu iPhone nhận được bản cập nhật lần này bao gồm: iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE (thế hệ thứ nhất), iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X. Ngoài ra, các mẫu iPad cũng nằm trong kế hoạch cập nhật gồm iPad Mini, iPad Air 2, iPad thế hệ thứ 5, iPad Pro 9,7 inch và 12,9 inch (thế hệ thứ nhất). Bên cạnh đó còn có iPod Touch.

Nguy cơ từ lỗ hổng Coruna với người dùng iPhone và iPad đời cũ

Bản vá bảo mật này của Apple chủ yếu nhắm đến các thiết bị cũ hơn, đặc biệt là những sản phẩm không còn nhận được bản cập nhật iOS. Hiện tại, bản cập nhật quan trọng này đang được triển khai trên toàn cầu, vì vậy người dùng nên kiểm tra ngay xem thiết bị của mình có cần cài đặt bản cập nhật nào không.

Theo nhóm bảo mật của Google, mối đe dọa Coruna đã xuất hiện từ tháng 2/2025, chủ yếu thông qua các trang web liên quan đến cờ bạc và tiền điện tử. Khi truy cập vào những trang này, người dùng có thể vô tình tải xuống các gói phần mềm độc hại vào iPhone và iPad của mình, cho phép kẻ xấu truy cập vào ví tiền điện tử và đánh cắp tài sản.

Do đó, người dùng cần thận trọng khi truy cập các trang web và tránh tải xuống tệp từ các nguồn không chính thức để giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm virus hoặc các mối đe dọa khác. Nếu đang sử dụng iPhone hoặc iPad đời cũ, hãy kiểm tra thường xuyên để đảm bảo thiết bị của mình được bảo vệ tốt nhất.