Người dùng iPhone sắp nhận iOS 26.4 với nhiều thay đổi đáng giá

iOS 26.4 hứa hẹn mang đến nhiều tính năng quan trọng cho người dùng, trong đó một số tính năng có thể lôi kéo khách hàng sớm cập nhật lên phiên bản mới.

iOS 26.4 dự kiến được phát hành vào ngày 23/3.

Một trong những cải tiến đáng chú ý là tính năng Stolen Device Protection sẽ tự động kích hoạt khi người dùng cập nhật. Đây là tính năng yêu cầu người dùng sử dụng Face ID hoặc Touch ID trước khi truy cập vào ứng dụng Passwords, kích hoạt Lost Mode hoặc thực hiện giao dịch trên Safari nhằm bảo vệ thông tin cá nhân khỏi kẻ trộm.

Cùng với đó, tính năng Audio Zoom sẽ giúp cải thiện chất lượng âm thanh khi quay video. Khi được kích hoạt, micro sẽ chỉ thu âm thanh từ hướng ống kính giúp giảm thiểu tiếng ồn xung quanh. Apple cũng bổ sung chức năng mới mang tên Set Charge Limit trong ứng dụng Shortcuts nhằm giúp người dùng tự động thiết lập giới hạn sạc tối đa cho iPhone để bảo vệ tuổi thọ pin của thiết bị.

Trong khi đó, chức năng tạo điểm truy cập cá nhân Personal Hotspot cũng cải thiện cách hiển thị dữ liệu khi chuyển từ menu phụ Cellular sang mục Hotspot nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi ai đang sử dụng dữ liệu của họ.

iOS 26.4 sẽ giúp cải tiến hai tính năng trước đây.

Đối với người dùng khu vực châu Âu, tính năng chuyển tiếp thông báo đã trở lại cho phép iPhone gửi thông báo đến các thiết bị đeo của bên thứ ba. Ở thời điểm hiện tại, đây là tính năng dành riêng cho khu vực châu Âu.

Người dùng iPad cũng không bị bỏ quên khi iOS 26.4 và iPadOS 26.4 mang đến nhiều tính năng mới như Playlist Playground, cải tiến trong Apple Music và Apple Podcasts, cùng với hỗ trợ CarPlay cho các trợ lý AI (trí tuệ nhân tạo) bên thứ ba.

Dự kiến, phiên bản chính thức của iOS 26.4 sẽ được phát hành cho người dùng iPhone tương thích (kể từ iPhone 11 trở về sau) vào khoảng ngày 23/3, do đó người dùng được khuyến cáo chuẩn bị sẵn sàng để trải nghiệm những tính năng mới này.