Giá iPhone cũ dịp Black Friday 2025: Chỉ 5,7 triệu đồng đã có iPhone chạy iOS mượt mà

Black Friday là mùa "săn sale" mạnh nhất trong năm, và thị trường máy cũ năm nay cũng chứng kiến mức điều chỉnh sâu ở nhiều dòng iPhone đã qua sử dụng nhưng tình trạng như mới (like new). Giá giảm đúng mùa cao điểm mua sắm khiến phân khúc này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc của người dùng Việt.

Dòng máy flagship cũ có mức giá kinh tế, hiệu năng ổn định được người dùng ưa chuộng.

Ghi nhận tại Di Động Việt, lượng khách tìm mua sản phẩm công nghệ cũ như iPhone, tablet, smartwatch… tăng hơn 25% so với tháng trước. Nhu cầu tập trung ở nhóm iPhone Pro | Pro Max cũ với các dòng iPhone 14 series, iPhone 15 series và 16 series.

Còn tại CellphoneS, doanh số iPhone đã qua sử dụng trong tháng 11/2025 tương đương với tháng 10/2025. Tuy nhiên, cả 2 tháng đều đạt mức tăng trưởng 116% so với cùng kỳ năm 2024, điều đó chứng tỏ sức hút về nhu cầu tìm mua iPhone đã qua sử dụng là rất lớn.

"Với cùng tầm tiền, khách hàng có thể lựa chọn được model cao cấp hơn so với việc mua máy mới, đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu sử dụng", vị đại diện nhận định.

Tuy nhiên, người đại diện nhận định, sang năm 2026, những cửa hàng điện thoại truyền thống sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà nhà nước bắt đầu siết chặt và làm rõ về chính sách thuế đối với các sản phẩm nhập không có hoá đơn chứng từ rõ ràng. Khi đó, người mua nên tìm mua iPhone like new tại những nơi cung cấp chứng từ nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ.

Ở nhóm cao cấp, iPhone 15 Pro Max cũ đang là mẫu bán chạy nhờ mức giá điều chỉnh giảm trong tuần lễ Black Friday - chỉ còn từ 22,59 triệu đồng, phù hợp với người dùng cần màn hình lớn và hiệu năng mạnh. iPhone 16 Pro Max cũ hiện cũng đã về giá từ 25,99 triệu đồng, trở thành lựa chọn cho nhóm khách muốn trải nghiệm những dòng iPhone thế hệ mới nhưng với chi phí thấp hơn đáng kể so với việc mua hẳn máy mới.

Bên cạnh đó, iPhone 14 Pro Max cũ và iPhone 15 Pro cũ đang duy trì sức mua ổn định sau khi giảm về mức 16,59 - 19,39 triệu đồng. Đáng chú ý, iPhone 12 Pro cũ chỉ còn từ 8,99 triệu đồng, được xem là lựa chọn kinh tế nhất trong nhóm flagship cũ ở thời điểm hiện tại.

Ở nhóm phổ thông, iPhone 11 và iPhone 12 cũ đang có giá từ 5,7 - 6,2 triệu đồng, được nhiều học sinh - sinh viên và người lần đầu trải nghiệm iOS lựa chọn bởi sự mượt mà, ổn định. Camera ổn định, thời lượng pin tốt và mức giá dễ tiếp cận giúp hai model này luôn nằm trong nhóm sản phẩm bán chạy tại hệ thống.

Bảng giá tham khảo một số mẫu iPhone cũ giá tốt dịp Black Friday 2025:

Sản phẩm Giá tham khảo (từ ... triệu đồng) iPhone 11 5,69 iPhone 12 6,19 iPhone 12 Pro 8,99 iPhone 13 9,19 iPhone 14 Pro Max 16,59 iPhone 15 19,39 iPhone 15 Pro Max 22,59 iPhone 16 Pro Max 25,99

* Giá tham khảo ngày 26/11/2025.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.