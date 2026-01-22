Giá chưa đến 6 triệu đồng, chiếc iPhone giá rẻ hiếm hoi này vẫn còn hỗ trợ iOS 26

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 11 đang giữ vị trí là mẫu iPhone giá rẻ nhất vẫn còn hỗ trợ iOS 26, hướng đến nhóm người dùng muốn trải nghiệm iOS với chi phí thấp nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản, tương đương các mẫu iPhone đời mới ở mức sử dụng phổ thông.

iPhone 11 có giá khoảng chưa đến 6 triệu đồng cho bản likenew.

iPhone 11 cũng là một trong những mẫu iPhone được Apple bán ra trong thời gian dài nhất lịch sử, cả trên thị trường quốc tế lẫn tại Việt Nam. Cận Tết, một số cửa hàng thậm chí vẫn còn tồn kho iPhone 11 hàng mới, chủ yếu là bản 64 GB và 128 GB, với giá dao động khoảng 8-9 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm iPhone chạy iOS 26 với ngân sách hạn chế, các mẫu likenew giá khoảng từ 5-6 thực sự đáng mua hơn cả.

Với những gì mang lại, việc có nên mua iPhone 11 hay không phụ thuộc nhiều vào nhu cầu thực tế của người dùng. Hiểu được những lợi ích cũng như nhược điểm ở sản phẩm sẽ giúp người dùng đưa ra quyết định phù hợp hơn.

Lý do nên mua iPhone 11

✅ Giá thấp: Đây là mẫu iPhone có giá rẻ nhất có thể chạy iOS 26 nhưng vẫn mang lại trải nghiệm mượt mà, ổn định, được đánh giá cao hơn nhiều smartphone Android cũ cùng tầm giá.

✅ Thiết kế dễ cầm: Khung viền bo tròn giúp máy ôm tay, không gây cấn như các thế hệ viền vuông từ iPhone 12 trở đi.

Điện thoại vẫn có thể chạy iOS 26.

✅ Hiệu năng đủ dùng: Chip A13 Bionic vẫn đáp ứng tốt các tác vụ phổ biến như mạng xã hội, xem video, chơi các game thông dụng ở mức thiết lập trung bình.

✅ Hỗ trợ phần mềm: Điện thoại vẫn hỗ trợ iOS 26 giúp duy trì độ ổn định cho người dùng.

Lý do không nên mua iPhone 11

❌ Không hỗ trợ 5G: Trong bối cảnh 5G đã phủ sóng rộng, iPhone 11 chỉ hỗ trợ 4G khiến tốc độ truy cập mạng thấp hơn các mẫu iPhone mới.

❌ Màn hình LCD: Tấm nền LCD độ phân giải HD+ cho chất lượng hiển thị kém hơn đáng kể so với màn hình OLED từ iPhone 12 trở lên.

Việc mua máy mới khó kiếm hơn so với các mẫu likenew, vốn có pin sụt giảm nhiều.

❌ Pin và sạc: Với các máy đã qua sử dụng nhiều năm, pin dễ bị chai, thời gian sử dụng và tốc độ sạc không còn phù hợp với nhu cầu cao.

Xét tổng thể, iPhone 11 vẫn là lựa chọn “ngon, bổ, rẻ” cho người dùng có ngân sách hạn chế nhưng muốn sử dụng iPhone ổn định trong thời gian dài. Máy phù hợp với các nhu cầu cơ bản như lướt web, đọc tin tức, xem video, chơi game nhẹ và sử dụng mạng xã hội hằng ngày.