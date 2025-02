Samsung đang làm khó những người sở hữu smartphone tầm trung vì Galaxy AI

Mặc dù việc phổ biến Galaxy AI cho các thiết bị này sẽ là một bước tiến lớn, nhưng thực tế là hãng đang trì hoãn việc cập nhật cho các thiết bị Galaxy tầm trung do sự ra mắt của Galaxy AI.

Samsung đang khiến người dùng thất vọng, đặc biệt là phân khúc tầm trung.

Galaxy AI lần đầu tiên được giới thiệu trên dòng Galaxy S24 với One UI 6.1 vào đầu năm 2024. Mặc dù Samsung đã triển khai hầu hết các tính năng của Galaxy AI cho các thiết bị hàng đầu từ năm 2022, nhưng việc giới thiệu công nghệ này đã làm chậm đáng kể tốc độ phát hành các bản cập nhật One UI cho các thiết bị cũ hơn.

Trước năm 2024, Samsung thường phát hành phiên bản One UI x.1/x.1.1 cho các thiết bị cũ trong vòng 1 tháng sau khi ra mắt. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Galaxy AI, One UI 6.1 đã mất 2 tháng để triển khai cho các thiết bị cũ hơn sau khi dòng Galaxy S24 được bán ra. Phiên bản One UI 6.1.1, ra mắt vào tháng 7, cũng không có mặt trên các thiết bị khác cho đến tháng 9.

Mặc dù Samsung đã đền đáp cho những người sở hữu điện thoại Galaxy hàng đầu với các tính năng AI mới, nhưng người dùng smartphone tầm trung và giá rẻ lại phải chờ đợi lâu hơn để nhận được những tính năng này. Dù One UI 6.1 có nhiều tính năng mới không liên quan đến AI nhưng Samsung có thể đã phát hành chúng nhanh hơn cho các thiết bị cũ nếu không có sự can thiệp của Galaxy AI.

Galaxy AI chính là lý do cho sự chậm trễ của One UI 7.

Tình hình này có thể tiếp tục diễn ra với One UI 7, khi Samsung cần thêm thời gian để tích hợp các tính năng AI mới cho các thiết bị ra mắt trước Galaxy S25. Điều này đồng nghĩa với việc smartphone tầm trung và giá rẻ lại phải chờ đợi, trong khi một số thiết bị giá rẻ như Galaxy A06 5G đã chạy One UI 7.

Để giải quyết vấn đề này, Samsung có thể xem xét phát hành các tính năng Galaxy AI trong một bản cập nhật riêng thay vì kết hợp chúng với các bản cập nhật One UI. Thời gian sẽ cho thấy liệu hãng có thực hiện điều này hay không.