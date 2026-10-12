Galaxy S27 Ultra rò rỉ nâng cấp màn hình với công nghệ bảo vệ mắt mới

Theo thông tin rò rỉ mới nhất, Samsung Display đã bắt đầu quy trình sản xuất màn hình cho thế hệ flagship tiếp theo của hãng. Hai phiên bản cao cấp, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra, dự kiến sẽ là những thiết bị đầu tiên của Samsung hỗ trợ công nghệ điều chỉnh độ sáng DC dimming.

Hiện tại, các dòng máy cao cấp như Galaxy S26 Ultra vẫn sử dụng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM) truyền thống để điều chỉnh độ sáng màn hình. Phương pháp này hoạt động bằng cách bật tắt nguồn sáng liên tục ở tần số cao, giúp điều khiển độ sáng hiệu quả nhưng có thể gây mỏi mắt hoặc đau đầu cho những người nhạy cảm với hiện tượng nhấp nháy.

Công nghệ DC dimming giải quyết vấn đề này bằng cách điều chỉnh trực tiếp dòng điện áp cung cấp cho màn hình, cho phép thay đổi độ sáng mà không tạo ra hiện tượng nhấp nháy. Tuy nhiên, việc áp dụng DC dimming cho màn hình tích hợp tần số quét biến thiên LTPO vẫn là một thách thức kỹ thuật lớn. Một số nhà sản xuất như Xiaomi đã áp dụng giải pháp lai, sử dụng DC dimming ở độ sáng trung bình đến cao và chuyển về PWM khi ở độ sáng thấp.

Báo cáo cho biết Samsung sẽ phân hóa rõ rệt công nghệ màn hình trên dòng Galaxy S27. Cụ thể, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra dự kiến sẽ trang bị vật liệu OLED M16 thế hệ mới, trong khi hai phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27 Plus sẽ sử dụng vật liệu M14+. Tính năng bảo mật màn hình Privacy Display, từng xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra, cũng sẽ tiếp tục được duy trì trên hai phiên bản cao cấp này.

Mặc dù việc bổ sung DC dimming mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, nguồn tin cho biết dòng máy này vẫn chưa hỗ trợ độ sâu màu 10-bit ở cấp độ phần cứng. Đây là chiến lược nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất quy mô lớn, tương tự như cách Apple duy trì tính năng PWM mịn trên iPhone thay vì trang bị DC dimming thuần túy.