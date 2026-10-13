Samsung Galaxy S27 liệu có khả năng ra mắt sớm?

Một nguồn tin uy tín từ Hàn Quốc cho biết các mẫu Galaxy S27, S27+, S27 Pro và S27 Ultra sẽ bước vào giai đoạn sản xuất vào tháng 12 năm nay. Mốc thời gian này tương tự như với dòng Galaxy S26, nhưng có một điểm khác biệt đáng chú ý.

Nguồn ảnh: sammyfans.com

Kế hoạch sản xuất điện thoại thông minh mà Samsung Electronics mới chia sẻ với các nhà cung cấp bao gồm việc bắt đầu sản xuất từ ​​tháng 12 cho bốn dự án flagship mới, được cho là dòng Galaxy S27.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Samsung đã bắt đầu sản xuất Galaxy S26 Ultra, trong khi các phiên bản tiêu chuẩn và Plus bắt đầu sản xuất vào tháng 1/2026. Điều này đã dẫn đến sự chậm trễ 4 tuần trong việc chính thức ra mắt và phát hành các mẫu flagship của hãng.

Trong khi đó, dòng sản phẩm năm nay đã sẵn sàng ra mắt với bốn phiên bản. Samsung đã bổ sung thêm một mẫu máy cao cấp mới vào dòng sản phẩm này, mang tên Galaxy S27 Pro. Mẫu máy này sẽ sát cánh cùng Galaxy S27 Ultra để mang lại thông số kỹ thuật cao mà không cần đến kích thước khổng lồ của dòng phablet.

Dòng Galaxy S27 tăng giá?

Tổng cộng có bốn dự án điện thoại thông minh đầu bảng mới, được định danh từ "ON1" đến "ON4", đã được đưa vào kế hoạch sản xuất. Quá trình sản xuất dự kiến ​​sẽ bắt đầu từ tháng 12 năm nay và kéo dài sang tháng 1 năm sau và các tháng tiếp theo.

Samsung có thể sẽ tăng giá dòng Galaxy S27 do tình trạng khan hiếm linh kiện bộ nhớ. Phiên bản tiêu chuẩn dự kiến ​​vẫn giữ nguyên mức giá 899 USD, trong khi S27 Ultra có thể tăng giá 100 USD và S27 Pro có thể có giá khởi điểm là 1.299 USD.