Tin buồn cho những ai đang đợi Galaxy S27

Thời điểm ra mắt Galaxy S27 đang đến gần, kéo theo đó là sự gia tăng của các tin đồn về giá bán. Trong khi những rò rỉ trước đó hé lộ một tia hy vọng về mức giá dễ chịu hơn, tin đồn mới nhất lại cho thấy viễn cảnh hoàn toàn khác.

Galaxy S27 sẽ có giá cao hơn

Theo tờ The Chosun Daily của Hàn Quốc, Samsung đang xem xét lại kế hoạch định giá ban đầu cho các mẫu Galaxy S27 sắp tới.

Mặc dù nguồn tin không nêu đích danh thiết bị nào sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hay liệu việc tăng giá chỉ áp dụng cho các phiên bản có dung lượng lưu trữ cao hơn nhưng cũng cung cấp cho công chúng một con số ước tính để hình dung về mức giá sắp tới.

Bộ ba Galaxy S26.

Được biết, "gã khổng lồ" công nghệ Hàn Quốc đang cân nhắc mức tăng từ 100.000 đến 130.000 won, tương đương 1,9 - 2,5 triệu đồng. Nếu thông tin này là sự thật, đây sẽ là điều đáng lo ngại, nhất là khi Samsung mới tăng giá các mẫu Galaxy S26 cách đây vài tuần, đẩy giá bán lẻ đề xuất (MSRP) lên thêm 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng).

Apple cũng từng có động thái tương tự

Việc Samsung tăng giá các mẫu Galaxy hiện hành vài tháng sau khi ra mắt có thể khiến người hâm mộ không hài lòng nhưng đây không phải là hãng duy nhất làm vậy. Apple cũng từng thực hiện một động thái tương tự.

Vào tháng 5/2026, Apple đã phá vỡ thông lệ khi tăng giá 100 USD cho nhiều sản phẩm công nghệ, bao gồm cả dòng iPhone 17. Sau đó, đến tháng 9, dòng iPhone 18 Pro cũng ra mắt với mức giá tăng thêm 100 USD nữa.

iPhone 18 Pro.

Tất nhiên, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mang đến những nâng cấp ấn tượng, hoàn toàn xứng đáng với khoản chi phí tăng thêm đó. Điều đáng nói là Samsung không đơn độc trong chuyện này bởi ngay cả "ông trùm" công nghệ lớn nhất thế giới cũng đang chịu áp lực phải đối phó với cuộc khủng hoảng giá RAM (RAMpocalypse).

Việc tăng giá mang ý nghĩa gì?

Nếu tin đồn về việc tăng giá từ tờ The Chosun Daily trở thành sự thật, chúng ta có thể kỳ vọng mức giá khởi điểm của Galaxy S27 là 1.099 USD (khoảng 28,4 triệu đồng), Galaxy S27 Ultra có thể ra mắt với giá 1.499,99 USD (khoảng 38,8 triệu đồng).

Galaxy S26.

Mặc dù Samsung có thể cải tiến mẫu Galaxy S27 Ultra đủ tốt để người dùng không cảm thấy "xót ví" trước đợt tăng giá nhưng điều tương tự có thể không đúng với phiên bản tiêu chuẩn và Galaxy S27+. Hiện tại, các phiên bản này sẽ chỉ có những nâng cấp nhỏ, khiến người hâm mộ băn khoăn liệu họ thực sự nhận được gì xứng đáng với khoản chênh lệch 100 USD đó.

Theo các chuyên gia trong ngành, dòng Galaxy S27 sẽ có giá cao hơn ở các phiên bản dung lượng lớn, các mẫu cơ bản vẫn giữ nguyên mức giá của Galaxy S26 (sau khi đã được tăng giá). Cùng chờ xem Samsung sẽ có những bước đi như thế nào vào quý 1 năm sau. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm thông tin về dòng sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo.