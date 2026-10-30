HOT: Ra mắt điện thoại Nokia 2360 màn hình gập hoài cổ

HMD vừa giới thiệu Nokia 2360 Flip, mẫu điện thoại phổ thông mới nhất với thiết kế dạng gập và tính năng "Family Assist" (Hỗ trợ gia đình). Được thiết kế hướng đến đối tượng học sinh và người cao tuổi, thiết bị này trang bị hai màn hình cùng một nút bấm SOS chuyên biệt.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Nokia 2360 Flip là tính năng Family Assist, cho phép các thành viên trong gia đình quản lý thiết bị từ xa. Người thân có thể thêm danh bạ, điều chỉnh âm lượng, thiết lập lời nhắc và thay đổi các cài đặt khác mà không cần trực tiếp cầm máy.

Nokia 2360 Flip.

Máy cũng có một nút bấm SOS chuyên dụng ở mặt lưng. Khi nhấn vào nút này, điện thoại sẽ tự động gọi cho một số liên lạc khẩn cấp đã được cài đặt sẵn, đồng thời gửi tin nhắn cảnh báo tới tối đa năm số điện thoại khác.

Tuy nhiên, Nokia 2360 Flip chỉ hỗ trợ kết nối 2G, có thể hạn chế khả năng sử dụng tại những khu vực đã ngừng cung cấp mạng 2G.

Về thông số kỹ thuật, Nokia 2360 Flip sở hữu màn hình chính 2,8 inch và màn hình phụ bên ngoài kích thước 1,77 inch. Các trang bị khác bao gồm: viên pin rời dung lượng 1.450 mAh, loa ngoài, camera độ phân giải QVGA, bộ nhớ trong 4 MB, đài FM và giắc cắm tai nghe 3,5 mm.

Điện thoại có giao diện đơn giản.

Nokia 2360 Flip sẽ có các tùy chọn màu sắc gồm Đỏ rượu (Burgundy Red), Xám than (Charcoal) và Xanh mòng két (Teal). Hiện tại, HMD vẫn chưa công bố thông tin chi tiết về giá bán cũng như thời điểm sản phẩm chính thức lên kệ.