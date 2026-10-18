Galaxy S27 Plus có thể phá vỡ truyền thống gần 6 năm của Samsung

Samsung đã mang đến cho các thiết bị của mình khả năng định hướng hữu ích khi giới thiệu công nghệ băng thông siêu rộng (UWB) trên Galaxy Note 20 Ultra. Công nghệ này hứa hẹn giúp người dùng tìm kiếm đồ đạc dễ dàng hơn, đồng thời cho phép mở khóa các dòng xe tương thích mà không cần phải lấy điện thoại ra khỏi túi. Tuy nhiên, Galaxy S27 Plus có thể sẽ bị loại bỏ phần cứng này, chấm dứt một truyền thống đã duy trì kể từ thế hệ Galaxy S21 Plus.

Ảnh concept Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus.

Theo thông tin từ tài khoản Abhishek Yadav trên mạng xã hội X, các tài liệu chứng nhận từ cơ quan MIIT (Trung Quốc) liệt kê tính năng UWB cho Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra nhưng lại không đề cập đến Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus. Đối với phiên bản tiêu chuẩn, đây không phải là điều bất ngờ vì Samsung vốn chưa từng trang bị UWB cho các mẫu Galaxy S cơ bản. Tuy nhiên, với dòng Plus, đây sẽ là một sự cắt giảm bất ngờ sau nhiều năm duy trì tính năng này. Dù vậy, các tài liệu này chưa phản ánh thông số kỹ thuật cuối cùng trên toàn cầu của Samsung nên việc loại bỏ UWB vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Đối với những người sử dụng các thiết bị theo dõi (tracker) tương thích, đây sẽ là một vấn đề đáng lưu tâm. Samsung SmartTag 3 có thể sử dụng công nghệ "Bluetooth Channel Sounding" để cung cấp thông tin về khoảng cách và hướng trong khi UWB mang lại độ chính xác cao hơn ở khoảng cách gần. Việc loại bỏ UWB đồng nghĩa với việc mất đi độ chính xác vượt trội đó. Hiện vẫn chưa rõ liệu Galaxy S27 Plus có hỗ trợ giải pháp thay thế thông qua Bluetooth hay không.

Ảnh minh họa.

Tác động của việc thiếu hụt này không chỉ giới hạn ở các phụ kiện của Samsung. Thiết bị Pixel Tag sắp ra mắt của Google cung cấp khả năng tìm kiếm chính xác thông qua tính năng "Find Hub" – vốn yêu cầu điện thoại Android phải được trang bị UWB.

Ngoài ra, công nghệ này còn liên quan đến việc mở khóa xe hơi. Trên các dòng xe hỗ trợ, UWB cho phép mở khóa rảnh tay ngay cả khi điện thoại vẫn nằm trong túi của người dùng. Dù khóa kỹ thuật số qua NFC vẫn hoạt động trên các thiết bị và phương tiện tương thích nhưng người dùng bắt buộc phải đưa điện thoại lại gần đầu đọc.

Samsung cũng mở rộng sự tiện lợi này sang cả cửa ra vào nhà ở. Tính năng "Digital Home Key" (Khóa nhà kỹ thuật số) trong Samsung Wallet hỗ trợ mở cửa rảnh tay thông qua UWB trên các điện thoại và khóa thông minh tương thích. Mặc dù khả năng hỗ trợ còn tùy thuộc vào từng mẫu máy và khu vực nhưng việc loại bỏ UWB có thể khiến người dùng phiên bản Plus mất đi tùy chọn hữu ích này.

Thông tin này xuất hiện sau các báo cáo cho biết Galaxy S27 Plus sẽ không được nâng cấp tốc độ sạc có dây, đồng thời cũng không có cải tiến về camera selfie. Những rò rỉ này cho thấy khoảng cách giữa các phiên bản Galaxy S27 đang ngày càng nới rộng.

Samsung hiện chưa xác nhận việc loại bỏ tính năng này. Tuy nhiên, việc lược bỏ một khả năng vốn đã có sẵn ngay vào thời điểm mà các nhu cầu sử dụng hàng ngày ngày càng đa dạng có thể gây thất vọng lớn cho người dùng.

Dự kiến, dòng Galaxy S27 sẽ được trình làng vào đầu năm sau, dự kiến có giá bán cao hơn phiên bản tiền nhiệm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm thông tin về thế hệ Galaxy S mới này trong các tin bài sau.