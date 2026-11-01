Mỹ công bố ảnh hiếm về tàu vũ trụ bí mật của Trung Quốc

Một bức ảnh công khai rõ nét nhất từ trước đến nay về tàu vũ trụ tái sử dụng của Trung Quốc có tên Shenlong đã được công bố trong báo cáo tình báo mới nhất của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA).

Bức ảnh này nằm trong tài liệu mang tên “Những thách thức đối với an ninh trong không gian”, được Maxar Technologies (nay là Vantor) chụp vào năm 2024. Hình ảnh cho thấy tàu vũ trụ nhìn từ phía dưới, với các tấm pin mặt trời mở ra từ một mô-đun cung cấp dịch vụ phía sau.

Bức ảnh được chụp vào năm 2024, có khả năng là trong chuyến bay quỹ đạo thứ ba của tàu vũ trụ Shenlong.

Mặc dù báo cáo chỉ ghi nhãn là “Tàu vũ trụ của Trung Quốc”, các nhà phân tích không gian độc lập và quan sát viên quốc phòng cho rằng đây gần như chắc chắn là Shenlong, do không có phương tiện nào khác của Trung Quốc phù hợp với mô tả này.

Trung Quốc đã công bố dự án Shenlong cách đây gần hai thập kỷ nhưng hầu như không tiết lộ thêm thông tin. Chuyến bay đầu tiên của Shenlong diễn ra vào năm 2020 và kéo dài hai ngày, trong khi chuyến bay thứ hai vào năm 2022 đã đưa nó vào quỹ đạo trong 276 ngày. Gần đây, chiếc tàu vũ trụ này đã thực hiện chuyến bay thứ ba vào tháng 12/2023 và ở trên không gian trong 268 ngày, do đó bức ảnh có khả năng được chụp trong chuyến bay này. DIA cho biết Shenlong “đã phóng và tương tác với một vật thể” trong quỹ đạo, nhưng không tiết lộ thêm thông tin về vật thể đó.

Theo thông tin mới nhất, Shenlong đã được phóng trở lại vào ngày 7/2/2026 từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền trong sứ mệnh thứ tư và hiện vẫn đang hoạt động trên quỹ đạo.

Trong khi đó, Lực lượng Không gian Mỹ đang vận hành chiếc X-37B, một loại tàu vũ trụ đối thủ do Boeing chế tạo. Hiện tại, X-37B đang thực hiện sứ mệnh thứ tám và đã ở trên quỹ đạo hơn 431 ngày, với các thử nghiệm về hệ thống liên lạc laser và cảm biến lượng tử. Hầu hết thông tin về X-37B vẫn được giữ bí mật.

Báo cáo dài 130 trang của DIA không chỉ tập trung vào tàu vũ trụ mà còn nêu rõ các mối đe dọa mà Mỹ và các đồng minh phải đối mặt trong không gian.