Halloween này, Steam tặng một game kinh dị giải đố cho bạn giữ vĩnh viễn

Nhân dịp Halloween, Steam đang tặng miễn phí Asleep: Act 1, trò chơi kinh dị tâm lý đồ họa 2D của nhà phát triển Black Hole Games. Game được giảm giá 100%, người dùng nhận về là có thể lưu trữ vĩnh viễn trong thư viện mà không tốn tiền mua.

Asleep: Act 1 đang miễn phí trên Steam.

Game đưa người chơi về Brazil những năm 1990, theo chân Ana Lúcia, một cô gái cô độc sống trong thế giới bị bao phủ bởi những cơn ác mộng kỳ lạ. Các sinh vật đáng sợ liên tục xuất hiện, buộc nhân vật phải tìm cách sinh tồn và khám phá bí mật đằng sau thực tại bất ổn.

Thay vì dựa vào những màn hù dọa bất ngờ, Asleep: Act 1 xây dựng cảm giác căng thẳng bằng môi trường tối tăm, âm thanh rùng rợn và các câu đố đòi hỏi khả năng quan sát. Người chơi dùng hai vật dụng chính: cuốn sổ phác thảo để ghi lại manh mối giải đố, và chiếc đèn pin để đi qua những khu vực thiếu sáng. Ánh sáng cần được tính toán cẩn thận vì có thể thu hút sự chú ý của các sinh vật nguy hiểm.

Hình ảnh trong game Asleep: Act 1.

Asleep: Act 1 mới là chương mở đầu của loạt game ba phần. Chương thứ hai đã phát hành dưới dạng DLC, còn phần cuối đã được công bố nhưng chưa có lịch ra mắt cụ thể.

Chương trình tặng game kéo dài đến ngày 2/11/2026. Sau đó game dự kiến quay lại mức giá thường, gần 150.000 đồng. Để nhận game, người chơi truy cập trang Asleep: Act 1 trên Steam, đăng nhập tài khoản và nhấn Add to Account. Game sẽ nằm trong thư viện và có thể tải về bất cứ lúc nào, kể cả sau khi chương trình kết thúc.