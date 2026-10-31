Xếp hạng tai nghe không dây đỉnh nhất năm nay

Sau khi đánh giá hàng trăm mẫu tai nghe không dây ở nhiều phân khúc giá, CNET đã lựa chọn ra 6 sản phẩm đáng chú ý trong năm 2026. Danh sách có sự góp mặt của Sony, Apple, Samsung, Anker và Bose với những ưu điểm khác nhau về thiết kế, khả năng kết nối và tính năng sử dụng.

Tuy nhiên, mỗi sản phẩm đều có những hạn chế nhất định. Người tiêu dùng cần cân nhắc nhu cầu thực tế, thiết bị đang sử dụng và mức độ thoải mái khi đeo trước khi quyết định mua.

1. Tai nghe Sony WF-1000XM6: Tai nghe không dây tốt nhất năm 2026

Điểm CNET: 9,2/10

Giá bán từ: 7,29 triệu đồng

Sony WF-1000XM6 được CNET đánh giá là mẫu tai nghe không dây tốt nhất về tổng thể, đồng thời nhận danh hiệu Editors' Choice.

Sản phẩm được thiết kế lại hoàn toàn với các linh kiện nâng cấp, mang đến độ vừa vặn tốt hơn so với thế hệ WF-1000XM5. Chất lượng âm thanh là điểm mạnh nổi bật với khả năng tái tạo chính xác, cân bằng và tự nhiên.

Sony WF-1000XM6.

Sony WF-1000XM6 còn sở hữu hệ thống 8 micro, gồm 4 micro trên mỗi bên tai, hỗ trợ chống ồn chủ động và nâng cao chất lượng cuộc gọi. Chế độ nghe âm thanh môi trường cũng được cải thiện, giúp người dùng nhận biết các âm thanh xung quanh mà không cần tháo tai nghe.

Hệ thống ăng-ten của tai nghe Sony cũng được nâng cấp, góp phần duy trì kết nối không dây ổn định hơn. Thời lượng pin được CNET đánh giá ở mức khá.

Tuy nhiên, giá bán của cặp tai nghe này tương đối cao. Bộ nút tai đi kèm có thể không phù hợp với tất cả người dùng, một số tính năng âm thanh không gian của tai nghe chỉ hỗ trợ smartphone Android.

2. Tai nghe Apple AirPods Pro 3: Lựa chọn tốt nhất cho người dùng Apple

Điểm CNET: 9,2/10

Giá bán từ: 6,49 triệu đồng

So với AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 đã cải thiện thiết kế tai nghe và nút đệm, giúp tăng độ vừa vặn. Ngoài ra, khả năng chống ồn chủ động cũng được nâng cấp, chất lượng âm thanh có độ rõ nét cao hơn và âm trầm được cải thiện.

Một thay đổi đáng chú ý là cảm biến theo dõi nhịp tim tích hợp trong tai nghe, hỗ trợ người dùng theo dõi hoạt động thể chất. Tuy nhiên, dữ liệu nhịp tim được lưu trong các ứng dụng thể dục thay vì hoạt động như một hệ thống theo dõi sức khỏe độc lập.

AirPods Pro 3.

Apple cũng nâng cấp micro, cải thiện chất lượng đàm thoại. Thời lượng pin được công bố lên đến 8 giờ, tăng từ mức 6 giờ trên AirPods Pro 2.

Dù vậy, AirPods Pro 3 vẫn sử dụng chip H2 tương tự thế hệ trước. Tai nghe có thể kết nối với Android nhưng nhiều tính năng chỉ khả dụng trên thiết bị Apple. Sản phẩm cũng chưa có thêm lựa chọn màu sắc mới.

3. Tai nghe Anker Soundcore Liberty 5 Pro: Nổi bật về chất lượng đàm thoại

Điểm CNET: 9,1/10

Giá bán từ: 3,29 triệu đồng

Anker Soundcore Liberty 5 Pro được CNET đánh giá cao về khả năng thực hiện cuộc gọi thoại, phù hợp với người thường xuyên họp trực tuyến hoặc liên lạc khi di chuyển.

Tai nghe có chất lượng âm thanh tốt, khả năng chống ồn được cải thiện đáng kể và thiết kế đeo chắc chắn. Bộ phụ kiện đi kèm gồm các nút tai và cánh giữ tai với nhiều kích thước, giúp người dùng lựa chọn cách đeo phù hợp.

Tai nghe Anker Soundcore Liberty 5 Pro.

Một điểm khác biệt là màn hình cảm ứng nhỏ tích hợp trên hộp sạc, cho phép thực hiện một số thao tác trực tiếp. Thiết bị còn hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tích hợp và sở hữu nhiều tính năng sử dụng.

Tuy nhiên, phần tai nghe tương đối lớn, nhô ra khỏi tai nhiều hơn một số mẫu. Hộp sạc cũng hơi nặng, màn hình cảm ứng có kích thước nhỏ, có thể gây bất tiện khi thao tác.

4. Tai nghe Samsung Galaxy Buds 4 Pro: Chất lượng âm thanh tốt nhất

Điểm CNET: 8,8/10

Giá bán từ: 6,09 triệu đồng

Samsung Galaxy Buds 4 Pro sở hữu thiết kế thanh thoát hơn, cải thiện độ thoải mái và khả năng cố định trong tai. Hệ thống driver nâng cấp mang lại chất lượng âm thanh xuất sắc, khả năng đàm thoại và chế độ nghe âm thanh môi trường được đánh giá thuộc nhóm hàng đầu.

Tai nghe Samsung Galaxy Buds 4 Pro.

Chưa hết, các thao tác điều khiển bằng giọng nói và cảm ứng của tai nghe cũng hoạt động hiệu quả. Khả năng chống ồn thích ứng đã được cải thiện nhẹ so với thế hệ trước.

Tuy nhiên, nút tai sử dụng thiết kế riêng, khiến người dùng khó thay thế bằng phụ kiện của bên thứ ba. Ngoài ra, một số tính năng chỉ hỗ trợ điện thoại Samsung Galaxy hoặc điện thoại Android.

5. Tai nghe Apple AirPods 5: Tai nghe thiết kế mở dành cho người dùng Apple

Điểm CNET: 8,9/10

Giá bán từ: 4,29 triệu đồng

Không sử dụng nút đệm silicon, AirPods 5 có trọng lượng nhẹ và hướng đến cảm giác đeo thoải mái. Chất lượng âm thanh được cải thiện so với thế hệ trước, đặc biệt trong nhóm tai nghe thiết kế mở.

CNET cho biết, cả phiên bản tiêu chuẩn và nâng cấp đều hỗ trợ chống ồn chủ động với hiệu quả cải thiện. Phiên bản nâng cấp còn có thêm tính năng phần cứng, thời lượng pin dài hơn một giờ và mức giá thấp hơn trước.

Tai nghe Apple AirPods 5.

Tai nghe cũng có chất lượng đàm thoại tốt, nhiều tính năng tương đồng AirPods Pro 3 và sử dụng chip H2. Đáng chú ý, cả tai nghe và hộp sạc đều đạt chuẩn kháng nước IP57, thay cho IP54 trước đây.

Tuy nhiên, thiết kế mở có thể không vừa với mọi người. Thời lượng pin của cặp tai nghe này cũng thấp hơn AirPods Pro 3.

6. Tai nghe Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2: Âm thanh và chống ồn cực tốt

Điểm CNET: 8,7/10

Giá bán từ: 6,79 triệu đồng

Tai nghe Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2 sử dụng hệ thống Fit Kit gồm nút tai và bộ phận cố định, giúp tăng độ chắc chắn và thoải mái khi đeo. Khả năng chống ồn được cải thiện, hỗ trợ người dùng tập trung khi làm việc hoặc di chuyển trong môi trường nhiều tiếng ồn.

Tai nghe Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2.

Điểm mới của sản phẩm này là chế độ Immersive Audio Cinema, được thiết kế cho nội dung video và cải thiện độ rõ của lời thoại. Chất lượng cuộc gọi cũng được nâng cấp nhẹ, đồng thời tai nghe đã hỗ trợ sạc không dây. Tuy nhiên, Chế độ Immersive Audio cũng làm giảm thời lượng pin, người dùng cần cân nhắc khi sử dụng thường xuyên.