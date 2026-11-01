Hot TikToker bị tố lăng nhăng với 21 người, bạn gái phát hiện bằng chứng khó chối cãi

Nam TikToker nổi tiếng Trung Quốc Lezi Levi sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi, đang vướng tranh cãi tình cảm sau khi bạn gái công khai cáo buộc anh qua lại với 21 phụ nữ trong suốt 4 năm yêu nhau. Nam TikToker sau đó lên tiếng xin lỗi, đồng thời đề nghị bồi thường số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bạn gái phát hiện tin nhắn "lạ" trước ngày hai gia đình gặp mặt

Theo trang HK01, tối 27/10, một cô gái có tên Xi Xi đăng bài viết tố cáo bạn trai là TikToker Lezi Levi không chung thủy trong thời gian hai người yêu nhau.

Cô công khai nhiều ảnh chụp màn hình tin nhắn, lịch sử chuyển tiền và danh sách 21 tài khoản WeChat có liên quan đến những mối quan hệ ngoài luồng của bạn trai. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng Trung Quốc.

Theo lời kể của Xi Xi, hai người bắt đầu sống chung tại Hàng Châu từ năm 2022, đồng thời cùng phát triển công việc sáng tạo nội dung trên MXH. Trong suốt 4 năm, cô không chỉ là bạn gái mà còn đảm nhận nhiều công việc hậu trường cho bạn trai, bao gồm biên tập video, hỗ trợ trong các chuyến công tác và quản lý đội ngũ nhân sự.

Lezi Levi và bạn gái Xi Xi.

Mối quan hệ của họ từng rạn nứt vào tháng 8/2024, khi cô phát hiện bạn trai có mối quan hệ lén lút với một phụ nữ sống ở căn hộ tầng trên. Sau khi bạn trai thừa nhận sai lầm và xin lỗi, cô quyết định tha thứ để tiếp tục duy trì tình cảm.

Đến cuối tháng 10/2026, bố mẹ Lezi Levi đến Hàng Châu để chuẩn bị cuộc gặp chính thức giữa hai gia đình nhằm bàn chuyện kết hôn. Tuy nhiên, ngay trước cuộc gặp, Xi Xi kiểm tra điện thoại của bạn trai và phát hiện anh vẫn nhắn tin qua lại với 6 phụ nữ khác, kèm theo các giao dịch chuyển tiền thường xuyên.

Cho rằng lòng tin đã bị phản bội, cô quyết định tổng hợp những thông tin mà mình thu thập được trong nhiều năm, bao gồm tên tài khoản WeChat, nội dung cuộc trò chuyện và lịch sử giao dịch với tổng cộng 21 phụ nữ. Sau đó, cô sau đó công khai các tài liệu này trên MXH, cáo buộc bạn trai phản bội mình trong thời gian cả hai đang yêu nhau.

Trong bài đăng, cô cũng chia sẻ rằng những tổn thương kéo dài từ mối quan hệ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, khiến bản thân phải sử dụng thuốc điều trị trầm cảm và lo âu.

Những thông tin do Xi Xi công bố nhanh chóng gây tranh luận. Dân mạng bày tỏ sự bất bình trước các cáo buộc, đặc biệt khi sự việc xảy ra ngay trước thời điểm hai gia đình dự định gặp mặt bàn chuyện cưới xin.

Nam TikToker xin lỗi, đề nghị bồi thường gần 4 tỷ đồng

Trước làn sóng chỉ trích, Lezi Levi đăng bài xin lỗi công khai trên MXH, thừa nhận bản thân đã "mắc sai lầm nghiêm trọng trong chuyện tình cảm". Tuy nhiên, anh phản bác cáo buộc ngoại tình với 21 phụ nữ, cho rằng con số này đã bị phóng đại.

Theo lời giải thích của nam TikToker, một số người trong danh sách chỉ có những cuộc trò chuyện mang tính tán tỉnh trên mạng, chưa từng gặp mặt trực tiếp. Anh cho rằng không thể đánh đồng tất cả những trường hợp này với hành vi ngoại tình.

Dù vậy, lời giải thích không khiến tranh cãi lắng xuống. Mọi người tiếp tục đặt câu hỏi về trách nhiệm của anh trong mối quan hệ kéo dài 4 năm.

Để giải quyết mâu thuẫn, nam TikToker đưa ra phương án bồi thường tài chính cho bạn gái cũ. Theo đó, anh đề nghị trả 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,85 tỷ đồng) theo từng đợt, đồng thời thanh toán toàn bộ tiền thuê căn hộ hiện tại của bạn gái trong một năm.

Căn hộ có giá thuê khoảng 28.350 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 100 triệu đồng), tương đương 340.200 nhân dân tệ mỗi năm (khoảng 1,26 tỷ đồng).

Lezi Levi đề xuất bồi thường cho bạn gái số tiền lớn.

Ngoài ra, anh đề xuất hỗ trợ thêm 25.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 92,5 triệu đồng) trong vòng 6 tháng, tương đương khoảng 555 triệu đồng.

Tổng giá trị phương án bồi thường được đưa ra vào khoảng 990.200 nhân dân tệ, tương đương gần 3,7 tỷ đồng.

Nam TikToker cũng tuyên bố trong 4 năm yêu nhau, anh đã chi không dưới 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 11,1 tỷ đồng) cho bạn gái.

Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến các khoản chi tiêu và trách nhiệm tài chính giữa hai người tiếp tục gây tranh cãi, khi mỗi bên đưa ra quan điểm khác nhau.

Hiện các cáo buộc liên quan đến 21 phụ nữ chủ yếu xuất phát từ thông tin do Xi Xi công bố. Lezi Levi đã thừa nhận có hành vi không phù hợp trong chuyện tình cảm nhưng không đồng ý với toàn bộ nội dung mà bạn gái tố cáo.