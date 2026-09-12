Nên dùng robot hay máy hút bụi, lau nhà cầm tay?

“Mọi người có kinh nghiệm dùng các loại robot với máy hút bụi lau sàn rồi thì hiện tại nên dùng loại nào, hoặc khi tìm mua thì nên quan tâm đến tiêu chí nào?”, tài khoản Tobbey Kidman đặt vấn đề trong một nhóm Facebook. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ các trải nghiệm thực tế của người dùng.

Robot và máy hút bụi, lau nhà cầm tay là hai thiết bị gia dụng đang dần phổ biến.

Tranh luận từ người dùng

Facebooker Nguyễn Thùy Nga cho biết, gia đình từng dùng hai robot tự động nhưng “thấy không hiệu quả và không sạch, nhanh hỏng”, sau đó chuyển sang máy cầm tay. Theo người này, dù máy cầm tay “hơi mất công một tí nhưng sạch và ưng ý hơn nhiều”.

Trong khi đó, Hạ Nhật Nguyễn chia sẻ: “Nhà mình dùng máy hút bụi, lau nhà cầm tay thấy OK”, đồng thời đăng kèm hình ảnh cho thấy khả năng xử lý vết bẩn trên sàn. Một người dùng khác là Hao Tran cho biết, gia đình mới mua Dreame H16 Pro TriForce và khá thích vì “nhà bẩn chỗ nào lau hút luôn chỗ đó”.

Một mẫu máy hút bụi, lau nhà cầm tay có chế độ hơi nước.

Dù hơi nặng nhưng H16 Pro TriForce có lực hút mạnh 30.000 Pa và có các chức năng lau nhà bằng nước nóng (90 độ C) và thậm chí là hơi nước (200 độ C). Đặc biệt ở chế độ thông minh, máy có thể hòa nước lau sàn và nước sạch theo tỷ lệ từ 1:200 đến 1:30 tùy mức độ bẩn, thay vì duy trì một lượng nước và dung dịch cố định cho toàn bộ mặt sàn.

Thuy Nguyen cũng có trải nghiệm tích cực với máy cầm tay: “Nhà mình xài Dreame H15 Pro Heat và thấy nó tốt rồi, đủ tiêu chí mình cần”, dù người này thừa nhận chưa sử dụng các thương hiệu khác nên chưa thể so sánh. Ngoài ra, Thuy Nguyen nhấn mạnh mô-đun khử mùi kháng khuẩn trong hộc nước bẩn giúp hạn chế mùi hôi khi quên đổ nước bẩn qua ngày.

Một người dùng khác là Hao Tran cho biết, gia đình mua Tineco S7 Steam và khá thích vì “nhà bẩn chỗ nào lau hút luôn chỗ đó”. Trong khi đó, Trung Yen lại nhận xét mẫu Roborock F25 Ultra “ổn lắm” nhờ có chế độ hơi nước 150 độ C, chỉ băn khoăn về thời lượng pin khi sử dụng chế độ lau nước nóng.

Hu Go thì cho biết gia đình có bốn chú chó và một em bé, hiện cũng đang sử dụng Roborock F25 Ultra cùng với robot hút bụi, lau nhà Vacumm của Xiaomi. Theo người này, máy cầm tay “hút lông sạch và tiện lắm”, thậm chí còn tiếc vì không mua sớm hơn. Trước đó, gia đình chị chủ yếu sử dụng robot nên đôi lúc sàn chưa sạch và phải dọn dẹp đồ đạc trước khi kích hoạt robot.

Ở chiều ngược lại, một số thành viên cũng chỉ ra những điểm bất tiện của máy lau hút cầm tay. Nguyễn Thị Thúy Liễu cho rằng, nhược điểm là “mỗi lần lau phải vệ sinh hộp chứa nước bẩn”. Khi chủ tút hỏi về việc sử dụng nước lau nhà bên ngoài, Hu Go cho biết, máy cần dùng nước lau chuyên dụng của hãng. La Lita cũng cảnh báo, không nên dùng nước lau sàn thông thường vì có thể tạo nhiều bọt và làm hỏng máy nhanh.

Một mẫu robot hút bụi, lau nhà có khả năng leo sàn.

Chọn robot hay máy hút bụi, lau nhà cầm tay?

Robot hút bụi, lau nhà có ưu điểm lớn nhất là khả năng tự động hóa. Người dùng có thể thiết lập lịch trình để thiết bị tự hút bụi, lau sàn và quay về trạm sau khi hoàn thành mà không cần trực tiếp điều khiển. Các mẫu cao cấp còn được trang bị trạm sạc tích hợp chức năng hút rác, giặt và sấy giẻ lau, phù hợp với những gia đình bận rộn, muốn duy trì sàn nhà sạch thường xuyên.

Dù vậy, robot vẫn có những giới hạn khi gặp vết bẩn cứng đầu, chất lỏng đổ ra sàn hoặc các khu vực nhiều vật cản, góc khuất. Người dùng cũng phải vệ sinh thiết bị, đổ nước bẩn và bảo dưỡng định kỳ. Trong khi đó, các mẫu robot nhiều tính năng (như tự xả nước bẩn, tự thêm nước sạch) thường có giá khá cao.

Máy hút bụi, lau nhà cầm tay lại có lợi thế ở khả năng làm sạch chủ động. Người dùng có thể đưa máy tới đúng vị trí cần xử lý, đồng thời hút bụi, chất lỏng và lau sàn, phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi. Tuy nhiên, đổi lại là việc phải trực tiếp cầm và di chuyển máy, có thể gây mỏi khi sử dụng lâu. Sau mỗi lần lau, hộp nước bẩn, con lăn và các bộ phận liên quan cũng cần được vệ sinh để hạn chế mùi hôi, cặn bẩn.

Từ những ưu, nhược điểm trên, lựa chọn thiết bị phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu sử dụng thay vì chỉ dựa vào thương hiệu hay số lượng tính năng. Nếu ưu tiên sự nhàn rỗi, muốn thiết bị tự động làm sạch hằng ngày và không có nhiều thời gian dọn dẹp, robot hút bụi, lau nhà sẽ phù hợp hơn.

Ngược lại, với những gia đình thường xuyên phải xử lý vết bẩn phát sinh, có trẻ nhỏ, nuôi thú cưng hoặc đề cao khả năng làm sạch sâu, máy hút bụi, lau nhà cầm tay có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Người mua cũng nên quan tâm đến lực hút, khả năng xử lý chất lỏng, thời lượng pin, trọng lượng máy, dung tích bình nước và cơ chế tự vệ sinh thay vì chỉ nhìn vào các thông số nổi bật.

Trong thực tế, robot có thể đảm nhiệm việc hút bụi, lau sàn định kỳ để giảm công sức hằng ngày, trong khi máy cầm tay được sử dụng để xử lý nhanh các vết bẩn khó, khu vực robot không tiếp cận được hoặc những lần cần tổng vệ sinh. Với những gia đình có điều kiện, kết hợp cả hai có thể mang lại sự tiện lợi và hiệu quả làm sạch toàn diện hơn.