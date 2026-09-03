Những rủi ro khiến đặt TV trên kệ đôi khi tốt hơn treo lên tường

Khác với việc đặt TV trên giá đỡ thông thường, việc treo TV đòi hỏi nhiều công sức và thời gian. Mặc dù TV hiện nay có màn hình mỏng, nhưng chúng lại nặng và khó di chuyển. Để treo một chiếc TV OLED 55 inch lên tường một cách an toàn, người dùng cần ít nhất hai người phối hợp để giữ màn hình chắc chắn, tránh những tai nạn đáng tiếc.

Ngoài việc khiêng vác, việc đo đạc chính xác cũng rất quan trọng. Một giá đỡ lắp đặt lệch dù chỉ một chút cũng có thể khiến màn hình bị lệch vĩnh viễn, làm hỏng trải nghiệm xem phim. Hơn nữa, cần tránh lắp đặt trên tường thạch cao, vì nó không đủ sức chịu đựng trọng lượng của TV. TV nặng nên được gắn vào các thanh gỗ, vì vậy hãy đảm bảo có đầy đủ dụng cụ để xác định vị trí các thanh gỗ và cố định TV.

Việc lắp đặt TV treo tường cũng có thể gây hư hại cho tường nhà. Khi gắn giá đỡ TV, người dùng sẽ phải đóng bu lông vào khung nhà, có thể làm thay đổi cấu trúc tường vĩnh viễn. Những hư hại này thường chỉ bộc lộ khi người dùng muốn di chuyển TV hoặc thay đổi thiết kế phòng. Đặc biệt, người thuê nhà cần cẩn thận vì chủ nhà có thể giữ lại tiền đặt cọc để sửa chữa những hư hại này.

Khi tháo TV ra, người dùng có thể thấy những lỗ hổng lớn trên tường thạch cao, và việc sửa chữa chúng sẽ tốn thời gian và công sức. Nếu quyết định chuyển nhà, việc vá lại tường sẽ trở thành một công việc khó khăn, làm tăng thêm căng thẳng cho ngày chuyển nhà.

Một vấn đề khác là việc thiếu tính linh hoạt trong việc điều chỉnh vị trí TV. Khi đặt TV trên giá đỡ, người dùng có thể dễ dàng dịch chuyển nó để lắp thêm thiết bị khác, nhưng với giá treo tường, người dùng sẽ phải tháo giá đỡ và khoan lỗ mới nếu muốn thay đổi vị trí.

Ngoài ra, việc giấu dây cáp cũng là một thách thức. Mặc dù treo TV mang lại vẻ ngoài gọn gàng, nhưng người dùng cần phải sắp xếp dây nguồn và các dây cáp khác một cách hợp lý. Nếu không, chúng sẽ lủng lẳng và làm mất thẩm mỹ.

Cuối cùng, một vấn đề ít được nhắc đến là chứng đau cổ do tư thế xem TV không đúng. Nếu TV được treo quá cao, người dùng sẽ phải ngước nhìn lên, gây ra cảm giác khó chịu và có thể dẫn đến đau cổ. Nguyên tắc công thái học khuyên rằng màn hình TV nên được đặt ngang tầm mắt khi người xem ngồi thoải mái.

Tóm lại, việc lắp đặt TV treo tường có thể mang lại nhiều lợi ích về mặt thẩm mỹ, nhưng cũng đi kèm với nhiều rủi ro và khó khăn. Nếu quyết định treo TV, hãy cân nhắc kỹ lưỡng vị trí và phương pháp lắp đặt để tránh những phiền toái không đáng có trong tương lai.